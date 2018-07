Vicenza | perde il controllo dell’auto e si schianta | 46enne muore andando a lavoro

Elezioni comunali 2018 - la Lega trascina il centrodestra a Treviso e Vicenza . Il Pd tiene Brescia - ma perde Catania. Frenata M5S|Tutti i dati : Del Bono riconfermato a Brescia . centrodestra in vantaggio anche a Viterbo e Catania. Il centrosinistra, invece, è avanti ad Ancona e Siena. Bene la Lega . Cinque Stelle in difficoltà a Roma: tonfo nei municipi al voto

Veneto - Vicenza e Treviso al voto : il Pd rischia di perdere le ultime trincee. Nella città di Gentilini (ri)soffia il vento leghista : A Vicenza il fisico Otello Dalla Rosa e a Treviso l’avvocato Giovanni Manildo prova l’impresa: far resistere due puntini rossi sulla mappa della politica veneta. Domenica si rinnovano i consigli comunali dei due capoluoghi di provincia che attuale sono in mano al centrosinistra. A Vicenza il Pd ha governato per due mandati con Achille Variati. A Treviso cinque anni fa al candidato Manildo era riuscito il colpaccio di infrangere il ...