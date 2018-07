Verona | sindaco consegna a Salvini il ' pacchetto sicurezza' per la città 3

Verona : sindaco consegna a Salvini il 'pacchetto sicurezza' per la città (2) : (AdnKronos) - Risorse. La richiesta di una deroga per lo sblocca vigili, cioè la possibilità di assumere nuovi agenti di polizia locale togliendoli dal computo generale dei dipendenti degli enti locali. Per il Comune di Verona, che ha le risorse per farlo, vorrebbe dire avere più vigili e nello stes

Verona : sindaco consegna a Salvini il 'pacchetto sicurezza' per la città : Verona, 24 lug. (AdnKronos) - Oggi il sindaco di Verona, Federico Sboarina e l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato si sono recati al Viminale, dove hanno incontrato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Al Ministro, come anticipato nel comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico di sabato 1

I giudici ordinano al sindaco di Verona di riconoscere i due papà gay genitori di un bambino : Il sindaco di Verona Federico Sboarina (centrodestra) deve riconoscer i due padri gay di un bimbo nato in Canada da madre surrogata. Glielo ordina la Corte di appello di Venezia, alla quale i genitori del piccolo si erano rivolti per far valere le proprie ragioni.E i giudici gli hanno dato ragione, come riporta Il Gazzettino.Protesta, invece, il ministro leghista (e veronese) per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana: "Penso che la ...

Verona : 54 Daspo in 2 settimane - sindaco e assessore con agenti durante i controlli : Verona, 12 lug. (AdnKronos) – Sono stati 54 gli ordini di allontanamento emessi in sole 2 settimane, esattamente dal 29 giugno, data di entrata in vigore del Daspo urbano. E il provvedimento dimostra la sua efficacia. durante i controlli di questa mattina, ai quali hanno partecipato anche il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato, nelle zone di solito frequentate da persone irregolari, gli agenti ...

Verona : 54 Daspo in 2 settimane - sindaco e assessore con agenti durante i controlli (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Mi fa piacere constatare che il nuovo strumento del Daspo è efficace – ha detto il sindaco -. Per renderlo ancora più incisivo ho chiesto al comandante della Polizia municipale Luigi Altamura di aumentare i controlli con la presenza di agenti in più fasi del giorno. Vedo

Verona : 54 Daspo in 2 settimane - sindaco e assessore con agenti durante i controlli : Verona, 12 lug. (AdnKronos) – Sono stati 54 gli ordini di allontanamento emessi in sole 2 settimane, esattamente dal 29 giugno, data di entrata in vigore del Daspo urbano. E il provvedimento dimostra la sua efficacia. durante i controlli di questa mattina, ai quali hanno partecipato anche il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato, nelle zone di solito frequentate da persone irregolari, gli agenti ...

Verona : sindaco Sboarina - ad un anno dal via è partita la città che avevo in mente (5) : (AdnKronos) - Famiglia e Sociale. Avviata la fase sperimentale del Fattore Famiglia, proprio in queste settimane si stanno raccogliendo i dati per una rimodulazione della metodologia di valutazione dei parametri Isee, per una più corretta redistribuzione alle famiglie delle prestazioni sociali agevo

Verona : sindaco Sboarina - ad un anno dal via è partita la città che avevo in mente (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La presenza di investitori sul territorio è fondamentale ma non accettiamo che ci dicano cosa fare, piuttosto che collaborino alla realizzazione del nostro progetto di sviluppo della città, quello che ci hanno chiesto i veronesi. Il prossimo anno sarà dedicato a far cres

Verona : sindaco Sboarina - ad un anno dal via è partita la città che avevo in mente (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Trasparenza. Il Comune di Verona nell’ultimo anno ha aderito ad Avviso Pubblico e ha firmato il protocollo per la legalità. È stata avviata una gestione trasparente a partire dalle piccole cose, mettendo a disposizione di tutti gli amministratori atti e documenti. Palazzo

Verona : sindaco Sboarina - ad un anno dal via è partita la città che avevo in mente (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Avviato l’utilizzo dei fondi dell’Art Bonus per l’Arena, ben 14 milioni di euro. In pochi mesi è stata portata in città l’adunata dei Carabinieri 2018 e Verona è candidata per l’adunata degli Alpini del 2020. I mercatini di Natale del 2017 hanno registrato 4 milioni di pr

Verona : sindaco Sboarina - ad un anno dal via è partita la città che avevo in mente : Verona, 9 lug. (AdnKronos) - “Esattamente l’8 luglio 2017 si è insediata la nuova giunta comunale. Sono orgoglioso e soddisfatto del lavoro fatto in questi mesi perché abbiamo messo le fondamenta per la realizzazione della città che abbiamo in mente e che nel 2017 i veronesi hanno votato. Non sono i

Verona : sindaco incontra veronesi eletti in Regione - via libera al tavolo operativo (2) : (AdnKronos) - “L’auspicio è che diventi davvero uno strumento efficace e soprattutto operativo, per potare a casa risultati concreti su temi strategici e di rilievo per Verona. Sono convinto che, al di là delle diverse appartenenze partitiche, si possa creare quell’asse Verona-Venezia- Roma in cui a

Verona : sindaco incontra veronesi eletti in Regione - via libera al tavolo operativo : Verona, 2 lug. (AdnKronos) - Diventa sempre più concreta l’idea di un tavolo permanente che riunisca sindaco, Federico Sboarina parlamentari veronesi e rappresentanti scaligeri in Regione, in cui trattare temi condivisi per la crescita della città. Dopo l’ok degli onorevoli, incontrati nelle scorse

Rom : sindaco Verona - Salvini fa bene a porre questioni di sicurezza : Verona, 20 giu. (AdnKronos) - "Il ministro dell'Interno fa bene a porre questioni che riguardano la sicurezza dei territori, anche riguardo alla permanenza di Rom e Sinti, e a vigilare su come vengono spesi i soldi pubblici nell'assistenza di chi ne abbia eventualmente diritto. Allo stesso modo, inv