Verona : al Teatro Romano il debutto nazionale di ‘Shakespeare in love’ : Verona, 24 lug. (AdnKronos) – Debutta domani al Teatro Romano la prima nazionale di Shakespeare in Love, versione italiana dello spettacolo teatrale tratto dalla sceneggiatura dell’omonimo film, vincitore di sette premi Oscar. In replica fino a sabato 28 luglio, lo spettacolo si inserisce nella 70o edizione dell’Estate Teatrale Veronese, a chiusura del festival shakespeariano.Una delle più grandi produzioni mai ospitate ...

Verona : al Teatro Romano il debutto nazionale di ‘Shakespeare in love’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Prodotto da Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano e Carlo Buttò, lo spettacolo è diretto da Giampiero Solari, con Bruno Fornasari come regista associato e con l’adattamento per il Teatro di Lee Hall nella traduzione di Edoardo Erba. Nei panni dei due protagonisti, gli attori Lucia Lavia e Marco De Gaudio, affiancati da una squadra esplosiva di giovani artisti, per uno ...

Verona : teatro e divertimento a Forte Gisella : Da Luglio a Settembre, con inizio alle ore 21, in programma al Forte gli spettacoli teatrali: "Vajont: Per non dimenticare" Venerdì 20 Luglio; "Il segreto dei giullari" sabato 21 Luglio; "E pensare ...

Arena di Verona - la Soprintendenza boccia il 'tetto' per l'anfiteatro : Il progetto voluto dalla precedente amministrazione, guidata da Tosi, è stato giudicato invasivo non solo per l'Arena, ma anche per la piazza Bra su cui si affaccia

Verona : teatro per ragazzi a Forte Gisella : Al via anche quest'anno la rassegna teatrale estiva "La città dei ragazzi", quattro spettacoli per bambini e famiglie a Forte Gisella. Si parte Martedì 3 Luglio, alle 21.15, con lo spettacolo "Pierino il lupo"; quindi Martedì 10 Luglio con "Un brutto bruttissimo anatroccolo", Martedì ...

"Teatro nei Cortili" - a Verona : Un cordiale ringraziamento agli stessi ed a Paola Bonfante, del settore Spettacoli del Comune di Verona, che ci ha gentilmente posto a disposizione i dati sopra esposti. Pierantonio Braggio Ti ...