“Vergogna | assurdo” Marchionne | è successo davvero Se ne sono accorti in molti

caffeinamagazine

: Mi chiedo come farà questo Pd ha riprendersi qualche voto del popolo d Sx che lavora??? Vergogna vergogna!! Assurdo - Cede66De : Mi chiedo come farà questo Pd ha riprendersi qualche voto del popolo d Sx che lavora??? Vergogna vergogna!! Assurdo -

(Di martedì 24 luglio 2018) Pochi giorni fa l’annuncio improvviso che ha spiazzato tutti: “Sergioè in condizioni disperate”. Una notizia che subito ha fatto sentire il suo peso, ancora di più ieri, quando alla riapertura dei mercati il gruppo FCA ha polverizzato circa 1,5 miliardi di euro a Piazza Affari, incrementando le perdita anche a Wall Street. Un down clamoroso. Come clamorosa è stata la svista di Google, digitando il nome dell’ex ad di Fca sul motore di ricerca appariva il profilo di Sergiocon la data e il luogo di nascita dell’ex amministratore delegato di Fca ma anche la data (odierna, 23 luglio 2018) e il luogo (Maranello, sede della Ferrari, mentreè ricoverato in condizioni definite ‘irreversibili’ in una clinica di Zurigo, in Svizzera) del decesso, non avvenuto, di. “Abbiamo corretto l’errore, siamo dispiaciuti per ...