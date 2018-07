Venezuela | Fmi prevede inflazione a 1' 000' 000%

Venezuela : allarme Fmi - inflazione toccherà un milione per cento nel 2018 : Per l'istituto di Washington, l'economia Venezuela na quest'anno subirà inoltre una contrazione del 18%; sarebbe il terzo anno di fila con una contrazione a due cifre. Ricevi aggiornamenti su FMI ...

Fmi shock : inflazione Venezuela al milione per cento : Numeri da capogiro quelli che secondo l'Fmi toccherà il Venezuela per l'inflazione: il milione per cento. L'economia di Caracas, sostiene il fondo guidato da Christine Lagarde, subirà una contrazione del 18%, registrando così il terzo anno di fila con una contrazione a due cifre.