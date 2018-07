Venezia | urticante a centro commerciale | in 12 ore individuato il responsabile 2

Venezia : urticante a centro commerciale - in 12 ore individuato il responsabile : Venezia , 24 lug. (AdnKronos) - Sono bastate 12 ore alle forze dell'ordine per scoprire il responsabile delle irritazioni alle vie respiratorie di un centinaio di clienti del centro commerciale di Portogruaro (Ve) 'Adriatico 2' di domenica sera. Infatti, grazie alle immagini del circuito video del ce

Venezia - sostanza urticante in centro commerciale : 73 soccorsi : Venezia, sostanza urticante in centro commerciale: 73 soccorsi Venezia, sostanza urticante in centro commerciale: 73 soccorsi Continua a leggere L'articolo Venezia, sostanza urticante in centro commerciale: 73 soccorsi proviene da NewsGo.