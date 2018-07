Venezia | bambina di sei anni si perde tra folla turisti | ritrovata da agenti Polfer

liberoquotidiano

: RT @paracetamolo: È da quando ero bambina che sogno di andare al Festival del Cinema di Venezia, se anche quest'anno non ci riesco faccio l… - rachelersln : RT @paracetamolo: È da quando ero bambina che sogno di andare al Festival del Cinema di Venezia, se anche quest'anno non ci riesco faccio l… - satta_benedetta : RT @paracetamolo: È da quando ero bambina che sogno di andare al Festival del Cinema di Venezia, se anche quest'anno non ci riesco faccio l… -

(Di martedì 24 luglio 2018), 24 lug. (AdnKronos) - Una storia a lieto fine per una famiglia in vacanza nella Serenissima. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del Reparto di Stazione della Polizia Ferroviaria diSanta Lucia, impegnati a garantire la sicurezza dello scalo soprattutto in questo periodo di grande