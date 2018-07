Veneto | borsa di studio in memoria di Gloria Trevisan e Marco Gottardi

sportfair

: RT @renatobrunetta: #FMI. Dati i pessimi segnali arrivati negli ultimi giorni da principali istituti previsionali internazionali, invitiamo… - FI_Veneto : RT @renatobrunetta: #FMI. Dati i pessimi segnali arrivati negli ultimi giorni da principali istituti previsionali internazionali, invitiamo… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – In occasione della cerimonia di conferimento presso il Consiglio regionale deldella primadiindi, i due sfortunati giovani veneti tragicamente scomparsi nel rogo della Grenfell Tower di Londra, l’assessore Regionale all’Istruzione e al Lavoro delElena Donazzan, ha sottolineato che “Sono molto dispiaciuta di non aver potuto partecipare alla cerimonia di oggi, a causa del protrarsi della mia convalescenza: avrei voluto esserci come assessore regionale all’Istruzione e al Lavoro per dire che ilnon dimentica questi due giovani professionisti veneti, morti nel tragico incendio a Londra, dove avevano da poco iniziato un nuovo percorso lavorativo” afferma l’assessore Donazzan. ‘Questadiè un segno, chiaro e forte, ...