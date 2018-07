Veneto | borsa di studio in memoria di Gloria Trevisan e Marco Gottardi 2

Veneto : borsa di studio in memoria di Gloria Trevisan e Marco Gottardi : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - In occasione della cerimonia di conferimento presso il Consiglio regionale del Veneto della prima borsa di studio in memoria di Gloria Trevisan e Marco Gottardi , i due sfortunati giovani veneti tragicamente scomparsi nel rogo della Grenfell Tower di Londra, l'assessore

Veneto : borsa di studio in memoria di Gloria Trevisan e Marco Gottardi : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – In occasione della cerimonia di conferimento presso il Consiglio regionale del Veneto della prima borsa di studio in memoria di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due sfortunati giovani veneti tragicamente scomparsi nel rogo della Grenfell Tower di Londra, l’assessore Regionale all’Istruzione e al Lavoro del Veneto Elena Donazzan, ha sottolineato che “Sono molto dispiaciuta di non ...