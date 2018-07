Vaccini | scandalo dati falsificati in Cina | premier annuncia giro di vite

meteoweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Crescono tensioni e proteste indopo che la scorsa settimana il settoreè stato investito da uno. Nel mirino è finita la società Changsheng Biotechnology Co, per la falsificazione diriguardanti un vaccino antirabbico a uso umano. Alla ditta è stato ordinato lo stop alla produzione e il richiamo del prodotto in questione. Sebbene non ci siano evidenze di danni legati al vaccino, la notizia ha avuto un forte impatto sull’opinione pubblica, anche perché il vaccino antirabbico non è l’unico prodotto all’attenzione dei controllori: ci sarebbe anche un lotto di vaccino anti difterite-tetano-pertosse (Dtap). Tanto da spingere ilcinese Li Keqiang a chiedere undisull’industria dei. Sulla scia del panico sollevato riguardo alla sicurezza dei prodotti, le autorità del gigante asiatico hanno ordinato un’indagine. ...