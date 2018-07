Vaccini | l’Oms | “In aumento la copertura di morbillo nel 2017”

meteoweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Nel nostro paese è cresciuta lavaccinale per il. In realtà, stando all’ultimo rapporto dell’Oms Europa e Unicef, non è mai stata così alta sia per la prima dose che per la seconda. In particolare, nel 2017 si è raggiunta unadel 92 per cento, il 3 per cento in più rispetto all’anno precedente e il 7 per cento in più rispetto al 2015, tra gli anni più “neri” per questo tipo di vaccino. Dai dati del report, che contiene le coperture vaccinali dal 1980 al 2017, anche laper seconda dose del vaccino contro ile’ aumentata, anche se è più bassa rispetto alla prima dose: si è raggiunta unadell’86 per cento nel 2017, contro l’85 per cento del 2016 e l’83 per cento del 2015. In generale, negli ultimi 3 anni è aumentata lavaccinale in tutta Europa. Tuttavia, secondo ...