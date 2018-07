Va a fare la pedicure e quasi perde una gamba | “Ho avuto paura di morire | colpa delle

fanpage

: @ZingheroLucano @ClaudioPerconte L'hanno imbarcato perchè era bravissimo a fare manicure, pedicure e sopratutto i… - PauPierluigi : @ZingheroLucano @ClaudioPerconte L'hanno imbarcato perchè era bravissimo a fare manicure, pedicure e sopratutto i… - liscidini : RT @MarisaDenaro71: @fattoquotidiano Certo perché le volontarie hanno beauty case da utilizzare all'occorrenza per mettere.lo smalto e fare… - MarisaDenaro71 : @fattoquotidiano Certo perché le volontarie hanno beauty case da utilizzare all'occorrenza per mettere.lo smalto e… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Tracy Lynn Martinez, 35enne americana, riporterà sulla sua pelle per tutta la vita le conseguenze di quella che avrebbe dovuto essere una normale. Dovrà indossare per semprecalze elastiche a compressione per proteggere lada un'altra infezione. Ma sarebbe potuto andare anche peggio, dice lei.