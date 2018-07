Usa | Trump | ' Sono pronto a un vero accordo con l' Iran'

Usa - Ivanka Trump chiude la sua società di abbigliamento : Assumere questa decisione ora è la cosa giusta per la mia squadra e i miei partner', spiega Ivanka, aprendo alla possibilità di non tornare al mondo degli affari neanche quando avrà lasciato la Casa ...

Ex diplomatici contro Trump : "Agenzia per i rifugiati non va chiUsa" : Le dichiarazioni del tycoon avevano suscitato la reazione indignata del mondo diplomatico e delle ong. Gli stessi autori della lettera indirizzata oggi a Mike Pompeo avevano rivolto, nel luglio del ...

Scrivi idiot - appare Trump. Imbarazzo di Google che si scUsa - ma il risultato non cambia : Nella storia del motore di ricerca più usato al mondo, non è la prima volta. Un paio di anni fa, è accaduto anche all'ex-presidente americano Bill Clinton, associato alla parola 'rapist', stupratore, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Trump contro Rouhani - nuovo fronte di crisi Usa-Iran (24 luglio)

Iran-Usa - lo scontro fra Trump e gli Ayatollah fa tremare il mondo : I famosi 12 punti con cui diede il suo ultimatum a Teheran per raggiungere un nuovo accordo sul nucleare erano stati un messaggio chiarissimo nei confronti di tutto il mondo: l'obiettivo statunitense ...

Dimon - Jp Morgan - : 'Trump rischia di far deragliare locomotiva Usa' : Che in un'intervista alla Cnn Money non nasconde le sue preoccupazioni sul futuro dell'economia a stelle a strisce. 'Se si alzano le barriere su altri 200 miliardi di dollari di merci e si aumentano ...

Usa-Iran - tensione alle stelle tra Trump e Teheran | : Il presidente degli Stati Uniti su Twitter si è rivolto duramente al suo omologo iraniano Rouhani, dopo che quest'ultimo aveva detto che "la guerra con l'Iran è la madre di tutte le guerre". Secca la ...

Trump addolorato per le condizioni di salute di Marchionne - la telefonata del Presidente Usa a Elkann : Una telefonata speciale per Marchionne, Donald Trump telefona a John Elkann per dichiararsi addolorato per lo stato di salute dell’ex ad di Fca Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha telefonato nel pomeriggio a John Elkann per esprimergli il suo dolore per le condizioni di Sergio Marchionne, e gli ha chiesto di trasmettere la sua vicinanza alla famiglia. (Abr/Adnkronos)L'articolo Trump addolorato per le condizioni di ...

Alta tensione Usa-Iran. Trump attenti o pagherete. La replica è uno stupido : ...che assomiglia alla mafia più che a un governo - ha scandito il capo della diplomazia americana in un discorso al Ronald Reagan Presidential Library e Museum - Qualche volta sembra che il mondo sia ...

Scontro Trump-Rouhani : "Non minacciare Usa"/ Ultime notizie - Casa Bianca : "L'Iran pagherà un prezzo altissimo" : Dopo le minacce di Hassan Rouhani arriva la dura replica di Donald Trump che mette in guardia il presidente iraniano aprendo ad un nuovo Scontro tra i due Paesi.