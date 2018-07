USA - stabile l'indice FHFA nel mese di maggio : Resta invariata la crescita del comparto immobiliare statunitense nel mese di maggio. l'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ...

Di Maio : 'Più lavoro stabile'. Boccia : 'Via la caUSAle' : Ma quel che serve è 'togliere la causale fino ai 24 mesi' a giudizio di Boccia per il quale il punto 'non è diritti sì o diritti no' ma il fatto 'che l'incertezza riguarda tutta l'economia. E l'...

Di Maio : incentivi al lavoro stabile. Boccia : via la caUSAle fino a 24 mesi : «Non penso di creare occupazione con un decreto, il decreto punta a ripristinare diritti» dice Luigi Di?Maio. Confronto in tivvù a La7, da una parte il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, dall’altro il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Al centro l’insieme delle controverse norme inserite nel decreto sul lavoro che è ai blocchi di partenza per la sua conversione in legge....

USA : S&P conferma il rating AA+ e l'outlook stabile : Standard & Poor's , S&P, ha confermato il rating AA+ degli Usa, mantenendò anche l'outlook a stabile, citando elasticità e varietà dell'economia a stelle e strisce, i punti di forza istituzionali, l'ampia flessibilità della politica a partire da quella monetaria, definita proattiva. Ovviamente di non poco conto il fatto che Washington ...

USA : Standard Ethics abbassa outlook a negativo da stabile : Standard Ethics ha abbassato a negativo da stabile l'outlook del rating "EE" attribuito agli Stati Uniti. "La decisione degli Usa di lasciare il consiglio dei Diritti Umani dell'Onu è incompatibile ...

USA : Standard Ethics abbassa da stabile a negativo outlook rating ‘EE’ : Milano, 22 giu. (AdnKronos) – Standard Ethics abbassa da ‘stabile’ a ‘negativo’ l’outlook del rating ‘EE’ attribuito agli Stati Uniti d’America. La decisione degli Usa di lasciare il Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu è incompatibile con il rating attuale” si legge in una nota. “La nuova valutazione del rating Usa – fa sapere l’agenzia – verrà effettuata ...

USA - a maggio l'inflazione resta stabile ed in linea con le attese : Teleborsa, - resta stabile, così come stimato dagli analisti, l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di maggio. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo di maggio ...

