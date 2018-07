Usa | Ivanka Trump chiude sua società di abbigliamento

Usa - Ivanka Trump chiude la sua società di abbigliamento : Assumere questa decisione ora è la cosa giusta per la mia squadra e i miei partner', spiega Ivanka , aprendo alla possibilità di non tornare al mondo degli affari neanche quando avrà lasciato la Casa ...

Usa : presidente Trump promette di salvare la cinese Zte - sua figlia Ivanka registra nuovi marchi a Pechino : ... sua figlia Ivanka ha collezionato in tutto 34 registra zioni di marchi in Cina che le consentiranno di capitalizzare investimenti nella seconda economia mondiale. , Res,

GERUsaLEMME - APRE NUOVA AMBASCIATA Usa/ Ivanka Trump in Israele - violenti scontri con i palestinesi : Donald Trump manderà video-messaggio domani per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. Solo 4 Paesi Ue all'inaugurazione(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:34:00 GMT)