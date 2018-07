Usa | Casa Bianca annuncia piano da 12 miliardi di dollari per aiutare agricoltori colpiti

LAURA BOLDRINI CONTRO M5S E LEGA/ “Casaleggio ordinò di Usarla come cavia" - il libro-accUsa : LAURA BOLDRINI CONTRO M5s e LEGA in un'intervista all'Agi: “L’odio nei miei confronti è nato da loro, iniziò tutto nel 2014, dopo un video pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:30:00 GMT)

Boschi contro Casaleggio : “Noi accUsati di deriva autoritaria - ora dove sono custodi Costituzione?” : L'ex ministro Maria Elena Boschi attacca Davide Casaleggio dopo le sue parole sulla possibilità che in futuro il Parlamento diverrà inutile e verrà sostituito dalla democrazia diretta: "La nostra riforma costituzionale prevedeva di superare il Senato e ci hanno accusato di deriva autoritaria. Adesso che Casaleggio chiede di eliminare tutto il Parlamento dove sono i custodi della Costituzione?".Continua a leggere

Maltempo - forte vento a Taranto : allarme per le polveri dell’Ilva tra le case - gente chiUsa in casa. “E domani sarà ancora peggio” : Il forte vento provocato dal Maltempo di oggi ha trascinato le polveri dai parchi minerali dello stabilimento Ilva di Taranto tra le abitazioni, generando preoccupazione tra i cittadini, che hanno postato foto e video definendo lo scenario “infernale“. Ma e’ quella domani la giornata segnalata dall’Arpa Puglia, sul proprio sito, come Wind day, quando il forte vento spira da nord ovest (area industriale) disperdendo le ...

Scontro Trump-Rouhani : “Non minacciare Usa”/ Ultime notizie - Casa Bianca : "L'Iran pagherà un prezzo altissimo" : Dopo le minacce di Hassan Rouhani arriva la dura replica di Donald Trump che mette in guardia il presidente iraniano aprendo ad un nuovo Scontro tra i due Paesi.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:28:00 GMT)

Ancona - accUsa un malore e chiama il 118 ma la porta di casa rimane chiUsa e lei muore : La donna, che da tempo soffriva di problemi respiratori, ha accusato un improvviso malore e ha chiamato il 118. All'arrivo, la sessantanovenne non rispondeva più ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta chiusa dall'interno, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.Continua a leggere

Roma - abUsa della vicina di casa 12enne/ Ultime notizie - 40enne con foto hot pedopornografiche sul cellulare : abusa della vicina 12enne: Roma, Ultime notizie, arrestato un 40enne con foto hot pedopornografiche sul proprio cellulare. Adescò la ragazzina e la costrinse a toccarlo nelle parti intime(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:41:00 GMT)

Colpo al clan dei Casamonica - 37 persone in manette con l’accUsa di associazione mafiosa : Gli arresti effettuati dai carabinieri. È la prima volta che al clan rom viene contestata quel tipo di aggravante

Colpo al clan dei Casamonica - 37 in manette con l’accUsa di associazione mafiosa : Scacco al clan dei Casamonica. Trentasette persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma con l’accusa di aver costituito e preso parte all’associazione mafiosa denominata «clan Casamonica». L’inchiesta dei carabinieri, coordinata dalla Dda della procura di Roma, è storica: è la prima volta che al clan rom viene contes...

La casa di Bernarda Alba a RagUsa : Prende il via la rassegna estiva Palchi Diversi della Compagnia Godot di Ragusa con l'opera La casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca.

Rai - M5s mette ai voti i candidati per il cda. Tra loro anche la giornalista del Tg1 che fu accUsata da Casalino : “Servizietti” : La manager televisiva di lunghissima esperienza, un prof che ha lavorato in numerose multinazionali, l’avvocato da una vita nella Rai, il producer e film-maker che lavora all’ufficio di corrispondenza della tv pubblica a New York, la giornalista del Tg1 contro la quale Rocco Casalino si scagliò additandola sul blog di Beppe Grillo per i suoi “servizietti” (così scrisse il portavoce dei Cinquestelle). Sono i candidati ...

Telefonia - stretta dell'Agcom sulla pubblicità della "fibra" : si può Usare solo se arriva fino al palazzo o a casa : MILANO - stretta all'uso della parola 'fibra' nelle promozioni delle società telefoniche. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il provvedimento che definisce le ...

Va negli Usa e lascia 46 gatti abbandonati in casa : i vicini danno l'allarme : Se ne è andato negli Stati Uniti e ha lasciato a casa, in un appartamento in via Lulli a Firenze di cui è affittuario, quarantasei gatti in completo stato di abbandono. A segnalare la presenza...

ChiUsa un'altra casa del piacere a RagUsa : in via Picardi : Chiusa dalla Squadra Mobile di Ragusa la sesta casa del piacere del 2018 nell'ambito dell'operazione Alto Impatto. A prostituirsi due cubane.

Usa : ex Fox Bill Shine nella squadra della Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve