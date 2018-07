Usa | autorità hanno 12 registrazioni audio di ex avvocato Trump

Boschi contro Casaleggio : “Noi acc Usa ti di deriva autoritaria - ora dove sono custodi Costituzione?” : L'ex ministro Maria Elena Boschi attacca Davide Casaleggio dopo le sue parole sulla possibilità che in futuro il Parlamento diverrà inutile e verrà sostituito dalla democrazia diretta: "La nostra riforma costituzionale prevedeva di superare il Senato e ci hanno accusato di deriva autoritaria . Adesso che Casaleggio chiede di eliminare tutto il Parlamento dove sono i custodi della Costituzione?".Continua a leggere

Usa : autorità contro 'Lupo Wall Street' - non paga suoi debiti :