Uno scialpinista polacco è stato il primo a scendere dal K2 solo con gli sci ai piedi

(Di martedì 24 luglio 2018) Se pensate che scalare il K2 sia un'impresa vi sbagliate. La vera impresa non è salire, ma. E loAndrzej Bargiel è entrato nella storia perché il 22 luglio è riuscito a compiere la prima discesa della seconda montagna più alta della Terra con gli sci ai, partendo dagli 8.611 metri della cima. "Anche se non ho dormito per 7.800 metri" ha raccontato alla radio polacca Rmf, "ho dovuto portare con me la corda e un sacco di bagagli, quindi mi sono stancato un po'. È stata una sfida che non mi ha dato pace, perché sapevo che si poteva fare. Ora non posso che mandare un caro saluto alle tante persone che pensavano che fosse impossibile". Le tappe dell'impresa Il 30enneBargiel, riporta PianetaMountain aveva raggiunto il ...