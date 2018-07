Uno | nessuno e Centinaio

Un caso impossibile - ha una clavicola lussata ma nessUno vuole operarlo : "Aorta a rischio" : "Ho speranza perché chi la perde è morto". Uno spintone, l'infortunio mentre gioca a calcio. E a Salvatore cambia la vita per sempre. E' virale l'appello del 19enne milanese alla ricerca di un ...

In God of War c'è un easter egg che nessUno ha ancora scoperto : God of War per PS4 è ormai uscito più di 2 mesi fa e i fan della nuova avventura di Kratos si sono già cimentati nello scoprire ogni dettaglio e segreto del gioco. Tuttavia, stando alle parole del director Cory Barlog in un recente panel al Comic-Con di San Diego, c'è ancora un easter nascosto che nessuno ha scoperto finora.Come segnala Gearnuke, Cory Barlog ha recentemente rilasciato questa informazione e, di conseguenza, i giocatori si sono ...

Salvini-Di Maio : con Tria nessUno scontro - nella manovra giù tasse e stop vincoli Ue : Dal G20 di Buenos Aires il ministro dell'Economia ribadisce l'intenzione del governo italiano di muoversi all'interno dei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati -

Piazza Trieste e Trento - nessUno sia complice di questo scempio : Nella città indolente, capace di tollerare ciò che altrove sarebbe censurato, non ci si indigna più per nulla. Neppure per la desolante scena che sabato sera si è presentata davanti alle centinaia di ...

Caso Benalla.Macron : nessUno sopra leggi : 01.18 Il presidente francese Emmanuel Macron esce dal silenzio sul Caso di Alexandre Benalla, il suo collaboratore indagato per le violenze del primo maggio scorso a Parigi. Secondo quanto trapela dall'Eliseo, il capo dello stato ha detto che "non ci puè essere impunità" per quelli che considera "fatti inaccettabili"."nessuno è al di sopra delle leggi", ha aggiunto alla vigilia dell'apertura dell' inchiesta parlamentare sul Caso che sta ...

Vado in pensione e chiudo la bottega : "NessUno vuole fare il mio lavoro" : Non fa un metro senza che qualcuno lo fermi. Nel quartiere di San Lorenzo il calzolaio Vincenzo è famoso quanto una rockstar. Lui che è arrivato dalla Calabria a Roma e nel 1983 ha aperto la sua attività....

