Un’economia italiana più aperta e internazionale? Ri-partiamo dai territori

huffingtonpost

: In 48 ore Di Maio ha scritto un decreto per licenziare 80mila persone. Ha bloccato un accordo commerciale favorevol… - matteorenzi : In 48 ore Di Maio ha scritto un decreto per licenziare 80mila persone. Ha bloccato un accordo commerciale favorevol… - ShooterHatesYou : Vagando tra i tweet sulla politica italiana (economia, migranti, sicurezza, lavoro ecc) si rimane basiti dalla quan… - grutig : RT @SoftlabOfficial: La space economy italiana riparte dal Sud e dalle startup: SparkMe lancia un bando da 2 milioni di euro #space #agenzi… -

(Di martedì 24 luglio 2018) "In Italia si sta bene, in Italia si sta male...si sta bene si sta male si sta come si sta" era il ritornello di una canzone dell'attore Paolo Rossi di diversi anni fa. Ma insomma quanto è attrattivo il nostro Paese dal punto di vista economico? Quanto si sta bene o si sta male?Dibattito riacceso in questi giorni alla luce dei primi provvedimenti del governo volti a rendere più "responsabile" l'utilizzo delle agevolazioni da parte delle imprese che potrebbero poi delocalizzare una volta ottenuto il ..."malloppo".Una questione che incrocia il nostro grado di apertura, in un Paese dove negli ultimi anni le esportazioni hanno rappresentato – a parte qualche recente eccezione – l'unico volano di quel poco d'incremento di Pil che c'è stato.Eproprio da questo: nel 2017 il nostro Pil è stato ancora inferiore del 5,5% a quello del ...