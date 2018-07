Under | l’11 settembre Italia-Albania a Cagliari

calcioweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Per la prima volta la Nazionale21 approda a. La selezione azzurra del ct Luigi Di Biagio affronterà i pari età dell’in amichevole alla Sardegna Arena martedì 11, con inizio alle 18.30. La partita in terra sarda farà seguito all’amichevole del 6in casa della Slovacchia (sede e orario da definire), primo incontro della nuova stagione per gli azzurrini in preparazione della fase finale del Campionato Europeo che l’ospiterà nel giugno 2019. L’21 è imbattuta nelle sfide con Slovacchia e: è di due successi e altrettanti pareggi il bilancio con la nazionale slovacca, mentre con l’gli Azzurrini hanno collezionato quattro successi e un pareggio nell’ultima amichevole giocata il 10 agosto 2016 a San Benedetto del Tronto.L'articolo: l’11a ...