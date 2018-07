Una zebra? No | il nuovo pullman della Juve | prodotto da Lapo

Wanda Nara pubblica la foto di Una zebra : è un indizio sul futuro di Icardi? : Negli ultimi giorni le voci di un possibile scambio tra Higuain e Icardi [VIDEO] stanno infiammano il Calciomercato. Non è chiaro se una trattativa concreta esista davvero, ma le mancate smentite ufficiali da parte delle due societa' fanno pensare che, dietro a questa storia, si nasconda qualcosa di più di un semplice rumors. Inoltre Wanda Nara , moglie e procuratore del bomber nerazzurro, non sembra intenzionata a metter fine alle notizie che ...

Wanda Nara pubblica la foto di Una zebra : è un indizio sul futuro di Icardi? : Negli ultimi giorni le voci di un possibile scambio tra Higuain e Icardi stanno infiammano il calciomercato. Non è chiaro se una trattativa concreta esista davvero, ma le mancate smentite ufficiali da parte delle due società fanno pensare che, dietro a questa storia, si nasconda qualcosa di più di un semplice rumors. Inoltre Wanda Nara , moglie e procuratore del bomber nerazzurro, non sembra intenzionata a metter fine alle notizie che vedono ...

