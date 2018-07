“Una rivoluzione” Festival di Sanremo | cambia tutto | gli italiani spiazzati dalle novità

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018) Una vera e propria rivoluzione, dopo che già l’anno scorso ildine aveva viste delle belle ed era stato complessivamente acclamato come una delle edizioni più belle nella storia della kermesse musicale. Merito sopratdel trio alla guida, con Claudio Baglioni affiancato da Michelle Hunziker, onnipresente, e Pierfrancesco Favino, discreto ma perfetto al momento di prendersi la scena. Lo stesso Baglioni è stato confermato alla direzione, a riprova della grande soddisfazione per gli ascolti e la qualità della manifestazione. E si prepara a unmento radicale: una settimana su Rai 1 completamente dedicata alGiovani” a dicembre. Un grande concorso nel quale 24 artisti “under 36” si sfideranno per conquistare la vittoria e aggiudicarsi, infine, i due posti per partecipare aldi2019. Addio, ...