UNA PISTOLA PER RINGO Su Iris il film con Giuliano Gemma oggi | 24 luglio 2018

Roma - bimba nomade ferita con UNA PISTOLA a piombini. Raggi e Zingaretti : "Fare chiarezza" : ferita alla schiena, probabilmente da un colpo di pistola ad aria compressa, mentre era in braccio alla mamma. È ancora avvolto dal mistero il ferimento di una bambina nomade di un anno avvenuto ieri pomeriggio alla periferia di Roma, di cui oggi si è avuto notizia. La bimba, che vive nel campo nomadi di via di Salone, è stata prima portata all'ospedale Pertini e successivamente trasferita al pediatrico Bambino Gesù. ...

Nervi - ragazzini rapinano 15enne minacciandolo con UNA pistola : Grave episodio andato in scena ieri notte, intorno alle 22, nella centrale Piazza Duca degli Abruzzi a Nervi , Genova,, già balzata agli onori della cronaca qualche giorno fa per delle scene di degrado legate alla movida che anima le vie del quartiere. Due ragazzini di 15 anni , seduti su una delle panchine della piazza e intenti a scambiare due ...

Una Vita - anticipazioni : TERESA punta UNA PISTOLA contro CAYETANA : Nei prossimi mesi, a Una Vita, TERESA Sierra (Alejandra Meco) comprenderà finalmente di essere stata ingannata da CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel): una volta che Fernando Mondragon (Ander Azurmendi) le confesserà di averle usato violenza su suggerimento della dark lady, la nostra protagonista chiederà perdono a Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) per non avere mai creduto ai suoi sospetti sul conto della falsa amica e, nel corso di uno ...

Nascondono UNA PISTOLA sotto al divano : il figlio di 4 anni la trova e si uccide : Tragedia delle armi negli Stati Uniti. Un bambino di 4 anni, il piccolo Justin Foss jr., è morto sabato scorso in ospedale. Il bambino, dopo aver trovato una pistola che i suoi genitori nascondevano in casa, si è ucciso. Il padre, pregiudicato di 27 anni, e la mamma sono stati arrestati.Continua a leggere

Torino - 38enne minaccia con UNA PISTOLA : "Ti ammazzo come un cane". Testimoni : attaccato uomo di colore : Il video è stato pubblicato su Facebook da un residente che ha chiamato la polizia. L'arma pare fosse una scacciacani

