Una cordata locale rileva il Cesena | ripartirà dalla Serie D

Calcio - il Cesena ripartirà dalla Serie D. Trovata Una cordata : Il Cesena giocherà in Serie D nella prossima stagione. La squadra bianconera potrà quindi rimanere in vita e ripartire dai dilettanti con la nuova denomina Cesena Fc, dopo il fallimento dell’Ac Cesena e la conseguente esclusione della squadra dal campionato di Serie B. Come riportato dall’Ansa il bando di gestione è stato vinto dalla società Pubblisole, una holding specializzata in comunicazione e raccolta pubblicitaria, che fatto da cordata per ...

Ilva - “c’è Una cordata alternativa ad ArcelorMittal interessata a presentare una nuova offerta” : C’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal al lavoro per presentare una nuova offerta sull’Ilva. La notizia, anticipata dall’Adnkronos, filtra da ambienti vicini ad Acciaitalia, sconfitta nel giugno 2017 nella gara per l’aggiudicazione del siderurgico nonostante il parere dei tecnici fosse positivo. L’interesse di alcuni dei partecipanti a quella cordata – della quale era capofila Jindal e Arvedi – ...

La Balalaika di Canale 5 si trasforma in Una chitarra scordata : Lo scorso 15 giugno, Balalaika era partito con l'atmosfera che neanche i trenini di Buona Domenica dell'era Costanziana poteva dare, per via dell'effetto dei primi Mondiali di Calcio targati Mediaset. Le prime quattro puntate sono state un calderone di giochi, varietà e spettacolo, persino l'interazione con il pubblico aveva quasi messo all'angolo il piatto forte: le partite giocate poche ore prima nei campi.In tutto ciò, lo share non ...