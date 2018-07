Un surfista di 12 anni ha salvato la vita a un 50enne che sta annegando

Tancredi - il baby surfista eroe : a 12 anni salva in mare un turista che stava affogando : Poteva finire in tragedia, se non fosse che un ragazzino livornese di 12 anni si è reso protagonista di un eroico salva taggio in mare alle Spiagge bianche di Rosignano, Livorno, . Tancredi Mazzei ha ...

surfista di 12 anni salva un bagnante in provincia di Livorno : "Paura? No - ero responsabile della sua vita" : Tancredi è un dodicenne con la passione per il surf, che pratica da circa un anno. Vive a Washington ma è in vacanza a Vada, in provincia di Livorno. E, proprio grazie alla sua tavola da surf, ha compiuto un gesto coraggioso, forse insolito per un ragazzino della sua età. Allarmato dai fischi dei bagnini si è accorto che un uomo stava annegando e, senza pensarci due volte, è corso in suo aiuto. Ha raccontato ...