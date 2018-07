Un oro e tre bronzi per gli svizzeri alle olimpiadi di biologia

Clamoroso Milan - Gattuso trema : la nuova dirigenza va all-in su Conte! : Gattuso traballa, l’ombra di Conte è enorme sulla testa dell’attuale allenatore del Milan, la nuova dirigenza punta alla rivoluzione totale In casa Milan sta succedendo davvero di tutto in queste ore. Dopo l’insediamento di Elliott a causa del tracollo di Yonghong Li, il club rossonero ha cambiato tutto l’assetto dirigenziale. Nuovo ds, amministratore delegato, direttore tecnico e probabilmente… anche nuovo ...

WALLIS - L'AMORE SENZA CoroNA - LA7/ Info streaming del film con Georgina Rich (oggi - 23 luglio 2018) : WALLIS - L'AMORE SENZA CORONA, il film in odna su La7 oggi in prima serata. Nel cast: Georgina Rich e Ripper Street, alla regia Paul Olding. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:19:00 GMT)

PACIFIC RIM - ITALIA 1/ Info streaming del film di Guillermo del Toro (oggi - 23 luglio 2018) : PACIFIC Rim, il film di fantascienza in onda su ITALIA 1 oggi, lunedì 23 luglio 2018. Nel cast: Charlie Hunnam, Idris Elba, Charlie Day, alla regia Guillermo del Toro. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:12:00 GMT)

Cuneo - salvato lo speleologo precipitato in una grotta : 100 soccorritori al lavoro per oltre 36 ore : È stato salvato lo speleologo infortunatosi all’interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. Dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale – un centinaio quelli che si sono alternati nelle operazioni – lo hanno estratto dalla grotta. Imbarcato col verricello in elicottero, l’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Cuneo. L’operazione di soccorso ...

Canada - sparatoria a Toronto : un morto e 13 feriti. L’assalitore ripreso mentre entra in azione con la pistola in pugno : Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di Greektown, a Toronto, in Canada, nella notte, uccidendo una persona e ferendone altre 13. Anche l’attentatore è morto, ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sapere le motivazioni dell’uomo. Una delle persone rimaste ferite, una ragazza, versa in condizioni ...

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Gp Germania - clamoroso Vettel : fuori pista mentre era in testa : Colpo di scena al 53esimo giro del Gp di Germania con Sebastian Vettel che, complice la pista bagnata, è finito contro le barriere mentre era in testa. In testa ora passa Kimi Raikkonen,...

Febbre dengue a Padova / Trentenne è grave : disinfestazione massiva in corso a Campodoro : Febbre dengue a Padova, Trentenne è grave: disinfestazione massiva in corso a Campodoro. Il caso è stato segnalato dall'Usl 6 Euganea e registrato come situazione al limite.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:21:00 GMT)

Fca - nuovo A.d. Manley al lavoro : mercoledì conti secondo trimestre : Il primo appuntamento in agenda, dopo la rivoluzione al vertice, è la riunione a Torino, al Lingotto, del Gec, Group Executive Council,

oroSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA SETTIMANALE 22-27 LUGLIO 2018/ Capricorno - Pesci e le altre previsioni : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi e CLASSIFICA SETTIMANALE dal 22 al 27 LUGLIO 2018 su DiPiù Tv. Il Sagittario ha l'Amore dalla sua parte, cielo interessante per i Gemelli.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 09:18:00 GMT)

Nomine - è tregua con Palermo a Cdp e Rivera al Tesoro : Superato lo stallo, resta ancora aperta la partita sulle Nomine. In ballo ci sono gli incarichi di Rai e Ferrovie -

Tre Italia proroga le offerte ALL-IN a metà prezzo e lancia Internet Express Summer con 50 GB per tre mesi a 19 - 90 euro : Tre Italia ha deciso di prorogare fino a domenica 2 settembre la possibilità di attivare le offerte ALL-IN a metà prezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Tre Italia proroga le offerte ALL-IN a metà prezzo e lancia Internet Express Summer con 50 GB per tre mesi a 19,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Juventus - cessioni d’oro : i bianconeri si preparano ad incassare oltre 300 milioni : La Juventus si mostra ancora una volta azienda solida e società ricchissima, le spese sul mercato verranno finanziate dalle cessioni che sono in arrivo La Juventus non sa solo spendere, ma è abile anche nel fare cassa, mantenendo rosea la situazione economica del club. Questa estate sarà certamente ricordata per l’acquisto di Cristiano Ronaldo, ma i bianconeri ancora non hanno certo terminato le proprie operazioni. La rosa va ...

Aric - proroghe collaboratori con tre mesi di anticipo : così D'Alfonso sfida Luigi Di Maio : ... Roberta Di Biase, già ex consigliere del cda della Saga e sorella di Vittorio Di Biase, responsabile del Genio civile, laureata in Economia e Commercio e compenso lordo di 35 mila euro, l'avvocato ...