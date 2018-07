Un milione per cento di inflazione

Venezuela : allarme Fmi - inflazione toccherà un milione per cento nel 2018 : Per l'istituto di Washington, l'economia Venezuelana quest'anno subirà inoltre una contrazione del 18%; sarebbe il terzo anno di fila con una contrazione a due cifre. Ricevi aggiornamenti su FMI ...

Fmi shock : inflazione Venezuela al milione per cento : Numeri da capogiro quelli che secondo l'Fmi toccherà il Venezuela per l'inflazione: il milione per cento. L'economia di Caracas, sostiene il fondo guidato da Christine Lagarde, subirà una contrazione del 18%, registrando così il terzo anno di fila con una contrazione a due cifre.

Venezuela - per il Fondo Monetario l'inflazione raggiungerà il milione per cento : Per l'fmi, che ad aprile aveva stimato per il 2018 un'inflazione al 13.000%, l'economia Venezuelana quest'anno subirà una contrazione del 18%; sarebbe il terzo anno di fila con una contrazione a due ...

Buone notizie per Zamparini - dissequestrato un milione di euro al Palermo calcio : Maurizio Zamparini ha ricevuto delle Buone notizie oggi dal Tribunale del Riesame di Palermo, dissequestrati al Patron del Palermo calcio un milione di euro Il Tribunale del Riesame di Palermo ha dissequestrato la somma di un milione di euro al la società Palermo calcio e al suo ex patron Maurizio Zamparini. È stato così accolto il riesame presentato dai difensori di Maurizio Zamparini, Maria Teresa Napolitano e Giovanni Rizzuti, e ...

Palermo - annullato sequestro per oltre un milione : Palermo - Il tribunale del riesame di Palermo ha dissequestrato il denaro - oltre un milione di euro - sequestrato dal gip, sui richiesta della Procura, alla Palermo calcio e all'ex patron rosanero ...

L'Ilva perde un milione di euro al giorno : Dai suoi forni nel 2016 sono uscite 5 milioni e 800mila tonnellate di acciaio, ma secondo le previsioni del gruppo Arcelor Mittal il potenziale sarebbe addirittura di 12 milioni -

Minoranza slovena - Roberti : '1 milione per le attività culturali' : Il secondo bando, del valore di 60.000 euro, prevede invece la realizzazione di un programma di eventi, spettacoli e manifestazioni di particolare spessore e rilevanza da realizzare a Trieste, Udine ...

Mafia - sequestrati beni per mezzo milione a eredi boss Agate : Trapani, askanews, - La Direzione investigativa antiMafia di Trapani ha sequestrato beni per circa mezzo milione di euro ai figli e alla moglie del boss mafioso di Mazara del Vallo Mariano Agate, ...

Prende un milione dal conto della madre : 'Spesi per l'azienda e per comprare una porsche' : Preleva un milione dal conto fella madre e davanti al giudice si giustifica: li ho spesi per l'azienda di famiglia e per comprare una Porsche. 'Ho usato i soldi per la gestione dell'azienda agricola ...

IL CASO/ Ius sanguinis - il cavallo di Troia per un milione di "falsi italiani" : La cittadinanza italiana è tra le più facili da ottenere all'estero. E sembra essere particolarmente richiesta grazie alle norme sullo ius sanguinis. ARTURO ILLIA(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 06:07:00 GMT)ITALIA E RISCHIO ARGENTINA/ Da che pulpito la predica di banche e Ue, di A. IlliaSPILLO/ Perché Macron fa scappare i migranti dall'Africa e poi non li accoglie?, di F. Amadori

Amazon Prime Day 2018 : un milione di prodotti in offerta per 36 ore : Le offerte in esclusiva per i clienti Prime: dai televisori alle soluzioni smart home, dai giocattoli alla cucina

La GdF sequestro oltre 1 milione di Giocattoli pericolosi - segnalate 13 persone : Pescara - Sono state concluse le attività di indagine nell’ambito dell’operazione denominata “FUNNY GUMMY”, svolte nel settore del contrasto al commercio illegale di materiale contraffatto e per la tutela della salute del consumatore. Le attività, iniziate nel mese di maggio 2018, hanno trovato innesco in occasione di un controllo presso un esercizio commerciale, di proprietà di un cittadino cinese dimorante nel pescarese, durante ...

Tredici Pietro/ Video - Il figlio di Gianni Morandi supera un milione di views con “Pizza e fichi” : Tredici Pietro, Il figlio di Gianni Morandi supera un milione di views con “Pizza e fichi”: il primo singolo del trapper che non ama le corsie preferenziali.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:53:00 GMT)

Pietro Morandi «trapper» supera il milione di views. «Ma senza il cognome chi mi avrebbe ca**to?» : Pietro Morandi, capelli corti e occhiali da nerd, ha fatto il proprio debutto in musica nel giugno scorso. «Sono l’ultimo arrivato, ma anche l’ultimo ad andarsene», ha cantato in Pizza e Fichi, un pezzo trap il cui video, corredato di tutto il manierismo che il genere si porta appresso, ha superato su Youtube il milione di visualizzazioni. Cosa, questa, che, forse, non sarebbe successa senza il cognome roboante che Pietro, in arte Tredici ...