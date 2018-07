Un italiano di 50 anni è indagato per aver sparato a una bambina rom

Beach Volley - Campionato italiano : Manni-Bonifazi e Traballi-Puccinelli da favola a Cervia : ... tra gli altri, il Segretario Generale della Federazione Italiana Pallavolo Alberto Rabiti, il presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Silvano Brusori, l'Assessore allo Sport del Comune di ...

Beach volley - Campionato italiano 2018 Cervia. Traballi/Puccinelli e Manni/Bonifazi : rimonte da campioni! : Doppia rimonta in finale e a fare festa sulla sabbia del Bagno Fantini di Cervia sono Gaia Traballi, al primo successo nel circuito tricolore, e Claudia Puccinelli che riesce a vincere un anno dopo il secondo posto di Casalvelino in coppia con Colzi, in campo femminile e Manni/Bonifazi che concedono il bis di Milano (per Bonifazi si tratta del tris con il successo di Bibione) in campo maschile. Nel torneo femminile le nazionali ...

Aldo Giovanni e Giacomo - Poretti da solo a teatro : 'Con quegli altri due...' - bomba sullo spettacolo italiano : Si erano lasciati così: dopo il tour dei 25 anni di carriera, Aldo , Giovanni e Giacomo si sarebbero presi due anni sabbatici dal trio per dedicarsi alla loro carriera da solisti. È proprio dal terzo, ...

Ssangyong : tre anni per crescere e rafforzarsi sul mercato italiano : Pronto a partire già dall’ultimo Trimestre del 2018 l’importante piano di sviluppo, su basi triennali, del marchio Ssangyong in Italia. Come per gli altri paesi europei e in linea con un investimento previsto sul...

Atletica - Marcell Jacobs torna e corre in 10.17. Leonardo Fabbri spedisce il peso oltre i 20 metri - un italiano oltre il muro dopo 14 anni : Marcell Jacobs è tornato in gara dopo il piccolo acciacco fisico che gli aveva impedito di partecipare ai Giochi del Mediterraneo e ha corso un positivo 10.18 sui 100 metri a Trieste. Il 23enne, che un mese si era spinto a 10.08 nella gara del 10.03 di Filippo Tortu, conferma di poter fare la differenza a certi livelli e proverà a essere protagonista agli Europei in programma a inizio agosto a Berlino. Sempre nel capoluogo giuliano da annotare ...

Franco Mandelli morto : si spegne a 87 anni il più importante ematologo italiano : È morto oggi a Roma, all'età di 87 anni, Franco Mandelli, considerato il più importante ematologo italiano, fondatore dell'Ail, associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, di cui era presidente onorario, e della onlus Gimema. Ne dà notizia l'Ail sul suo profilo Facebook: "Addio al nostro Presidente Professor Franco Mandelli, una vita dedicata alle malattie del sangue e alla solidarietà.Anima ...

Alberto Ascari oggi compirebbe 100 anni : l'unico italiano mondiale con Ferrari : Alberto Ascari 13 luglio 1918-26 maggio 1955 Cento anni fa nasceva Alberto Ascari, l'unico pilota italiano ad aver vinto il mondiale di Formula1 con la Ferrari, l'ultimo italiano campione del mondo , se non contiamo Mario Andretti, italiano di nascita e di cuore, , Leggi qui, oggi avrebbe cent'anni, invece Alberto Ascari se ne andò giovane a 37 anni il 26 maggio del 1955 lo stesso 26 , ma ...

Militare italiano muore durante una scalata : aveva 32 anni : Un Militare italiano, il caporal maggiore scelto Maurizio Giordano, 32 anni, di Cuneo, del Centro Addestramento Alpino di Aosta, è morto questa mattina nell'ambito di una spedizione alpinistica in Pakistan, durante l'...

Morta Lidia Togni - signora del circo italiano. Aveva 86 anni : Si è spenta a Siracusa domenica 8 luglio, all’età di 86 anni, durante il tour in Sicilia, Lidia Togni, fondatrice dell’omonimo circo che nel corso degli anni ha assunto anche la denominazione di circo Massimo e Royal americano. Era discendente diretta di Aristide Togni, il capostipite di una delle famiglie di circensi più importanti di tutta l’Italia. Morta Lidia Togni, l’annuncio ufficiale dei figli via Facebook A darne ...

Beach volley - Campionato italiano 2018 Milano. Debora Allegretti/Annibalini : primo sigillo! Si infortuna Martino : Bonifazi concede il bis : Giornata di prime volte, di conferme, di ritorni e di colpi di scena, quella dedicata a semifinali e finali della terza tappa del Campionato Italiano in programma al Castello Sforzesco di Milano davanti ad un pubblico foltissimo. La prima volta è quella, in campo femminile, di Debora Allegretti che, in coppia con Annibalini, conquista il suo successo numero uno in una tappa del circuito tricolore. Due anni fa l’ultima finale, in coppia con ...

MORTA UNA DELLE REGINE DEL CIRCO italiano : AVEVA 86 ANNI : ' La sua era una missione specifica quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo, che avrà un seguito con i suoi figli Davide, Liviana e Vinicio' , si legge nel ...

Rassegna 8.7. Addio al grande regista italiano - choc nel mondo del cinema : aveva 67 anni : Rassegna stampa 8 luglio 2017 TgCom Interni. cinema, Addio a Carlo Vanzina: con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia allitaliana. In oltre quarantanni di attività, dai cinepanettoni ...

Fotoreporter italiano ucciso in Ucraina - via al processo a quattro anni dall'omicidio : Andrea Rocchelli fu assassinato nel maggio 2014 mentre documentava con il suo interprete (morto anche lui) i danni sulla popolazione nel Donbass. Sul banco degli imputati l'italo-ucraino Vitaliy Mirkov. Indagini nate da un'intercettazione