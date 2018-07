“Un dolore devastante” Lutto gravissimo per Elena Sofia Ricci

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018) Sono momenti molto tristi per. È morta la mamma, soprannominata teneramente Poccetto. Se n’è andata a 77 anni. Importante il suo contributo nel mondo del cinema, essendo stata la prima donna scenografa in Italia, paladina di una rottura di genere tra gli addetti ai lavori.iniziò a lavorare giovanissima, scontrandosi con i pregiudizi dell’epoca, appassionandosi sempre di più agli insegnamenti di suo padre, Leonardo, che di professione era architetto. Lariuscì ad affermarsi come scenografa, sporadicamente costumista, e a lavorare con i mostri sacri del cinema italiani: nomi come Sergio Corbucci, Steno, Pasquale Festa Campanile, Luigi Zampa, Vanzina, Peter Del Monte, Wise, Carlo Lizzani e Nanni Loy, tra i più famosi e significativi. Film epocali, come “Amici Miei – atto III”, “Casablanca Casablanca” di ...