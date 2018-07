Umbria Jazz e Festival dei Due Mondi | il bilancio finale della sicurezza

David Byrne a Umbria Jazz : quando arte fa rima con divertimento : Beh, quell'esperimento è a un passo dal collasso e allora mi sono chiesto che cosa possiamo fare in concreto per vivere meglio, esiste una nuova via per questo mondo? Non ho risposte, ma speranze sì".

Si scrive Perugia ma si legge New Orleans : diamo i voti a Umbria Jazz : l festival pop più significativi d’Europa - Italia e isole comprese - raccontati dal nostro inviato. Protagonista di questa puntata, Umbria Jazz, la storica kermesse musicale umbra, entrata da quest’anno nel novero dei festival d’interesse nazionale, che festeggia la 45 edizione, con un programma al solito di alto profilo

Quincy Jones celebra la sua arte a Umbria Jazz - Recensione : Un ringraziamento speciale a Quincy per aver connesso, con la sua musica, ogni parte del mondo, abbattendo con la sua arte ogni barriera di genere e di razze. © Riproduzione Riservata

Quincy Jones a Umbria Jazz : "Rimanete connessi alle vostre radici" : In essa aveva detto che i Beatles "erano i peggiori musicisti al mondo. Erano dei figli di puttana che non suonavano. Paul era il peggiore bassista che io abbia mai sentito. E Ringo? Non ne parliamo ...

Umbria Jazz - il festival al via il 13 con la serata di Quincy Jones : Uno dei momenti più attesi di Umbria Jazz 2018 sarà subito in apertura di festival. Venerdì 13 luglio a Perugia è infatti in programma la grande serata dedicata a Quincy Jones all'Arena Santa Giuliana.