Ufficiale | beffa Roma | Malcom è del Barcellona

(Di martedì 24 luglio 2018)clamorosa per laè ufficialmente un calciatore del, i giallorossi avevano chiuso la trattativa con il Bordeaux poi l'inserimento dei blaugrana che ha cambiato le carte in tavola. "Il costo dell'operazione – fa sapere ilin un comunicato– sarà di 41 milioni di euro più un milione di bonus. Il giocatore firmerà un contratto con il club per le prossime cinque stagioni, fino al termine del 2022/23″.