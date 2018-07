Ucciso a 11 anni | il papà si laurea al posto del figlio

Papà Pierluigi si laurea al posto del figlio Flavio - Ucciso a 11 anni nel 2007 : Pierluigi Rossi ha perso il figlio Flavio il 2 luglio 2007. Il piccolo all'epoca aveva solo 11 anni e rimase ucciso da un colpo di fucile partito inavvertitamente mentre giocava con un amichetto a Villafranca d'Asti. Oggi Flavio avrebbe 23...

SCIOLTO NELL'ACIDO - RISARCIMENTO DI 2 - 2 MILIONI A DI MATTEO/ Ultime notizie : Ucciso dopo tre anni di prigionia : Mafia, Giuseppe Di MATTEO bambino SCIOLTO nell’acido: Tribunale di Palermo ha stabilito un RISARCIMENTO di 2,2 MILIONI di euro alla famiglia della vittima.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Cinisello - Ucciso e murato in cantina : il killer confessa dopo sei anni : Era scomparso il 20 luglio 2012, aveva 36 anni e una storia criminale che per gli investigatori avrebbe potuto condurlo solo a una fine violenta. Il mistero di Antonio Deiana è terminato in una buca ...

Agguato a Seminara. Ucciso Giuseppe Fabio Gioffre’ - ferito bimbo di 10 anni : Un efferato Agguato nel Reggino è costato la vita al pregiudicato Giuseppe Fabio Gioffre’, 39 anni, presunto esponente dell’omonima cosca

