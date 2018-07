Ubs | utile netto sale a 1 | 28 mld chf nel II trimestre | oltre le attese

Ubs : in 2° trim. utile a 1 - 28 mld franchi - +9 - 4% : Roma, 24 lug. (AdnKronos/ats) – Ubs ha realizzato nel secondo trimestre del 2018 un utile netto di 1,28 miliardi di franchi , in progressione del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato ante imposte, su base annua, è salito del 12% a 1,68 miliardi. Corretto dagli effetti straordinari si attesta a 1,81 miliardi, precisa il colosso bancario svizzero. I ricavi operativi tra aprile e giugno ammontano a 7,55 ...

Ubs : utile netto in aumento nel secondo trimestre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve