Ubs | in 2° trim utile a 1 | 28 mld franchi | +9 | 4%

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma, 24 lug. (AdnKronos/ats) – Ubs ha realizzato nel secondoestre del 2018 unnetto di 1,28 miliardi di, in progressione del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato ante imposte, su base annua, è salito del 12% a 1,68 miliardi. Corretto dagli effetti straordinari si attesta a 1,81 miliardi, precisa il colosso bancario svizzero. I ricavi operativi tra aprile e giugno ammontano a 7,55 miliardi, segnando un aumento dell’3,9%, mentre le spese sono aumentate del 3,61% a 5,88 miliardi.Alla crescita hanno contribuito afflussi di denaro fresco per 1,2 miliardi dinell’ambito della gestione paoniale, principale attività dell’istituto bancario elvetico numero uno. Gli averi in gestione sono leggermente aumentati a 3242 miliardi, rispetto ai 3155 miliardi registrati a fine marzo. I risultati superano le ...