Tutto il calcio passa in esclusiva da Sky Sport

Sampdoria - a Tutto Ferrero sul calciomercato : la verità su Chiriches - Tonelli - Bereszynski e Praet : Sampdoria, Massimo Ferrero a tutto tondo sul calciomercato, il club doriano non intende instaurare un asse con il Napoli “So che Bereszynski e Praet erano stati accostati al Napoli ma non sono in vendita”. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato categorico parlando a Radio Crc del calciomercato doriano. Gli affari che coinvolgono anche il Napoli non sono però finiti: “Rafael è un grande portiere e sono ...

Calciomercato Inter - succede di Tutto : Ausilio prepara due colpi - intanto in arrivo “pazze offerte” : Inter scatenata sul mercato con diverse operazioni che potrebbero andare in porto nelle prossime ore, Piero Ausilio lavora a due colpi in entrata In casa Inter si stanno vivendo ore concitate in chiave Calciomercato. Sia in entrata che in uscita, sono arrivate notizie molto importanti da più fronti, notizie che potrebbero portare a cospicui cambiamenti nella rosa di mister Spalletti. In primis, dalla Spagna, Marca rilancia una bomba non da ...

Calciomercato Roma : Alisson - Tutto fatto col Liverpool. Il brasiliano partito per l'Inghilterra : Il netto vantaggio del Liverpool, guadagnato con una offerta da oltre 70 milioni di euro inclusi i bonus, è diventato ormai abissale e prossimo alla chiusura della trattativa. I Reds si sono ...

Calciomercato - Carrarese : Tutto fatto per un under del Parma : Carrara - Continua la campagna di rafforzamento della Carrarese . La società di Piazza Vittorio Veneto ha ufficializzato l'arrivo in azzurro del terzino sinistro Giacomo Ricci . Il classe '96, nello ...

Calciomercato - a Torino è Tutto pronto per il CR7 Day : Sarà un lunedì speciale per i tifosi bianconeri pronti ad abbracciare Cristiano Ronaldo. Si prevede un'affluenza record nella zona della Continassa, dove, in mattinata il fuoriclasse portoghese ...

Calcio - la squadra prova a ribaltare la partita all’ultimo minuto ma il risultato è surreale. La scena fa ridere Tutto lo stadio : Durante la United Soccer League, torneo calcistico professionistico americano, il North Carolina FC affronta in casa il Charleston Battery. La partita al novantesimo minuto è inchiodata sull’uno a uno e oramai il match è alla fine dei tempi di recupero, quando i padroni di casa hanno dalla loro l’ultima occasione per portarsi in vantaggio. Nell’area avversaria però va in scena una serie infinita di carambole a dir poco surreali che lasceranno il ...

Benzema al Napoli? / Calciomercato - gli azzurri provano il colpo ma Cr7 rallenta Tutto? : Benzema al Napoli? Calciomercato: gli azzurri provano il colpo ma Cristiano Ronaldo rallenta tutto? L'attaccante francese potrebbe lasciare Madrid anche se il portoghese...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Neymar al Real Madrid?/ Calciomercato - pronti 310 milioni ma il club spagnolo smentisce Tutto : Il Real Madris sogna Neymar: dalla Spagna arriva la voce di un'offerta da 310 milioni al Psg. Il club di Florentino Perez ha smentito categoricamente, ma l'affare può andare in porto(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:29:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - ora Gonzalez. Poi Tutto su Kouamè : Cagliari - L'ufficialità di Castro non ferma il mercato. Cresce l'attenzione per rifondare la zona d'attacco. La prima operazione ad andare in porto sarebbe quella di Nicolas Gonzalez , giovane ...

Calciomercato Bologna - adesso Tutto su Mattiello : Bologna - Presto si concretizzerà l'ultimo acquisto della prima fase del mercato del Bologna : lo scambio Di Francesco - Falcinelli con il Sassuolo . E poi l'assalto all'esterno di centrocampo che ...

Calciomercato Juventus - Buffon ai saluti : '17 anni indimenticabili - porterò Tutto con me' : Gianluigi Buffon e la Juventus, fine della storia. Dal 2001 al 2018, un'avventura ricca di emozioni e successi, gioie e delusioni, vissuta sempre da numero 1. Un'esperienza giunta ormai al capolinea: ...

Calciomercato Genoa - Perinetti vuota il sacco : “Lapadula - Sandro - Mandragora… vi dico Tutto” : Il Calciomercato del Genoa sta entrando nel vivo, come confermato dal ds del club ligure Perinetti, attivo su più fronti Il ds del Genoa Perinetti, ha fatto un punto sul Calciomercato del Grifone. In questa prima fase il club ligure è attivissimo, come rivelato dallo stesso Perinetti a Radio Sportiva: “Puntiamo su Lapadula, se poi ci saranno delle situazioni le valuteremo. Mandragora è un prospetto importante, il neo ct azzurro Mancini lo ...

Mondiali Russia 2018 - Portogallo-Spagna 3-3 - è uno spot per Tutto il calcio : Cristiano Ronaldo pazzesco - Diego Costa non basta [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Mirabelli show sul calciomercato del Milan : “Donnarumma - Thiago Silva e lo scambio Falcao-Andrè Silva - vi dico Tutto” : Milan attento su più fronti in merito al calciomercato che sta per decollare definitivamente, Mirabelli fa il punto della situazione Il Milan attende la sentenza Uefa per poi scatenarsi sul mercato, ma già Massimiliano Mirabelli, ds del club rossonero, sembra avere le idee chiare in merito ad alcuni affari. Il dirigente del Milan, interpellato da Premium Sport, ha analizzato in primis la questione legata a Donnarumma: “Ora c’è ...