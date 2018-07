Turista inglese stuprata 2 volte a Napoli | prima dal branco | poi dal soccorritore

Napoli - Turista 18enne inglese stuprata due volte : 'Anche dal soccorritore' : Sarebbe stata violentata due volte la stessa sera: prima da due ragazzi a bordo dell'auto di uno dei due e poi, di nuovo, da un terzo ragazzo che ha raccolto la giovane dopo i primi abusi, offrendosi ...

Napoli - Turista 18enne inglese stuprata due volte : «Anche dal soccorritore» : Sarebbe stata violentata due volte la stessa sera: prima da due ragazzi a bordo dell'auto di uno dei due e poi, di nuovo, da un terzo ragazzo che ha raccolto la giovane dopo i primi abusi,...

Capaccio - Turista inglese rischia di annegare : salvata da bagnino : Approfondimenti 'Non vi allontanate, è pericoloso': bagnino aggredito a Capaccio Paestum 2 luglio 2018 Paura, oggi pomeriggio, in località Ponte di Ferro a Capaccio Paestum , dove una turista inglese ...

Belluno - Turista inglese 48enne si schianta dopo un lancio con la tuta alare : La vittima è un base jumper, così si chiamano gli specialisti di questa categoria, inglese di 47 anni, Haggarty Robert Noman, avrebbe compiuto 48 anni il 20 luglio prossimo. L'incidente in fase di atterraggio. Era con un gruppo di 25 appassionati.

Turista stuprata a Sorrento - il branco si vantava così in chat : «Ci siamo fatti la nonnina inglese» : «Nessun essere umano merita di subire ciò che è successo a me»: Joanne (nome di fantasia) è ancora sconvolta quando al proconsole presso l'ambasciata britannica a...

Turista stuprata a Sorrento - il branco si vantava così in chat : 'Ci siamo fatti la nonnina inglese' : 'Nessun essere umano merita di subire ciò che è successo a me': Joanne , nome di fantasia, è ancora sconvolta quando al proconsole presso l'ambasciata britannica a Roma descrive le violenze di cui è ...

Sorrento - le chat su Whatsapp del branco che ha stuprato la Turista inglese/ "Ci siamo fatti una nonnina" : Sorrento, le chat su Whatsapp del branco che ha stuprato la turista inglese: "Ci siamo fatti una nonnina". Sul telefono i ragazzi che hanno violentato la donna si vantavano e ironizzavano

Sorrento - le chat del branco che ha stordito e stuprato la Turista inglese : così si vantavano della violenza sessuale : "Ci siamo fatti una nonnina… 40/50 anni… m'agg fatt nu tavolone cu na milf… era nu patanone incredibile… quello che ho visto ieri mai visto in vita mia". Mentre la cinquantenne turista inglese drogata e violentata dal branco tornava sconvolta e disperata in Inghilterra, sulla chat 'Cattive abitudini' e in altre conversazioni whatsapp i suoi carnefici ridevano e scherzavano sull'accaduto. E dileggiavano l'età della donna. Messaggi scambiati nei ...