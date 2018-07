Parigi - Trovata morta in casa una delle fondatrici di Femen : L'annuncio è stato dato dallo stesso gruppo femminista, nato in Ucraina nel 2008. Accanto al corpo della 31enne Oksana Shachko c'era un messaggio d'addio

Femen - la fondatrice Oxana Shachko Trovata morta nel suo appartamento a Parigi : si tratterebbe di suicidio : Oxana Shachko, una delle tre fondatrici del movimento femminista di protesta politica Femen, è stata trovata morta nel suo appartamento di Parigi. Aveva 31 anni e secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine si tratterebbe di suicidio. Nel 2008 la Shachko aveva fondato Femen assieme ad Anna Hutsol e Alexandra Shevchenko. È stata proprio la Hutsol a confermare ai media la morte della collega attivista: “Per quanto ne so, era preoccupata che ...

Verona - morta in casa : Trovata mummificata : Una donna di circa 60 anni è stata ritrovata morta nel proprio appartamento in via Tunisi a Verona, nel quartiere Borgo Roma, in avanzato stato di decomposizione, anzi, praticamente in stato di mummificazione. Era nel suo letto e nessuno la vedeva da oltre un anno, ma neanche i vicini si sono chiesti come mai, credevano che fosse ricoverata in una clinica. Invece era deceduta.Il ritrovamento è avvenuto ieri sera, venerdì 20 luglio 2018, ma la ...

Trovata morta in casa Annabelle Neilson - modella e migliore amica di Kate Moss - Ultime Notizie Flash : Annabelle Neilson, modella e migliore amica di Kate Moss, è stata Trovata morta nella sua casa di Londra, la polizia esclude l'ipotesi di omicidio

Ancona - Anziana Trovata morta in casa a Chiaravalle : T ragedia a Chiravalle , nell'anconetano, dove una donna di 85 anni è stata ritrovata senza vita all'interno della propria casa. Secondo le prime informazioni, a fare la macabra scoperta è stato il ...

Ancona - anziana Trovata morta in casa con ferite alla gola. A dare l’allarme il marito 90enne : Una donna di 85 anni, Emma Grilli, è stata trovata morta in casa, a Chiaravalle (Ancona), con segni di morte violenta, con profonde ferite alla gola. Il marito di 90 anni ha scoperto il cadavere al rientro dalla spesa e ha dato l’allarme. La casa era a soqquadro. In corso le indagini dei carabinieri.Continua a leggere

