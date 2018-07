Troppi rifiuti in spiaggia | stop cibo

Sardegna : Troppi rifiuti - sindaco vieta di mangiare e bere in spiaggia : La decisione del primo cittadino di Cuglieri (Oristano) per salvaguardiare "il monumento naturale di S'Archittu". Ai trasgressori multe fino a 500 euro

I rifiuti in spiaggia sono Troppi. Divieto di mangiare e bere per i bagnanti di Oristano : Troppi rifiuti in spiaggia? La soluzione è vietare ai bagnanti di mangiare e bere sull'arenile.E di conseguenza, di sporcare. La decisione - come riporta oggi il quotidiano La Nuova Sardegna - è stata presa dal sindaco di Cuglieri (Oristano), che ha emesso un'ordinanza destinata a far discutere.Non è la prima volta che vengono disposte misure per preservare la natura negli arenili, la più recente quella del Comune di ...