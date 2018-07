Troppi rifiuti in spiaggia - nell'Oristanese divieto di mangiare e bere : Troppi rifiuti in spiaggia, nell'Oristanese divieto di mangiare e bere Il sindaco di Cuglieri ha emesso un'ordinanza per vietare il picnic selvaggio sul litorale davanti al monumento naturale di S'Archittu. "Era diventata una sfida impari con gli incivili", ha spiegato. Per chi non rispetta il divieto prevista una multa ...

Rifiuti - Troppi roghi e rischio diossina : interviene il ministero. 'Siti di stoccaggio in mano a prefetture' : Diventeranno siti sensibili e saranno controllati dalle forze dell'ordine. Lo ha chiesto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al ministro dell'Interno Matteo Salvini. La richiesta, con procedura d'urgenza, dopo l'ennesimo rogo che ha fatto scattare l'allarme in provincia di...

Maxi incendio di rifiuti tossici nel Napoletano - l'ira del ministro Costa : «Troppi 300 roghi» : L'ombra delle mafie sui roghi tossici negli impianti di deposito, riciclaggio e stoccaggio dei rifiuti. Per questo, non appena ieri è giunta al ministero dell'Ambiente la notizia del...