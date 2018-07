Trekking | biciclette e orsi bruni | la magia delle Dolomiti d’estate

vanityfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Odore di caffè e pane tostato. Sono appena le sette di mattina, ma al rifugio Tuckett l’atmosfera è già in fermento. I raggi di sole bucano le persiane, fuori ledi Brenta hanno già ripreso la loro forma. Sono molte le persone che hanno deciso di pernottare lì, a circa 2300 metri, dove di notte la temperatura scende sotto i 10 gradi nonostante sia luglio inoltrato. Lì dove si può arrivare soltanto a piedi e i generi di prima necessità salgono con la teleferica: «Per evitare le ore più calde e arrivare per pranzo a Madonna di Campiglio dobbiamo partire presto», ammonisce la guida alpina Ferruccio Vidi. Da anni guida gruppi di turisti tra gli intricati percdel Parco Naturale Adamello Brenta, oltre 400 chilometri per passeggiate e: ce ne sono addirittura 60 dedicati espressamente alla famiglia, con mappa e traccia gps, di 5 livelli di difficoltà, anche per chi ha con ...