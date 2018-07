Tre Mini green in viaggio sulla mitica Panamericana

DELITTO IN COSTA AZZURRA - RETE 4/ Info sTreaming del film di Dominique Ladoge (oggi - 24 luglio 2018) : DELITTO in COSTA AZZURRA, il film in onda su RETE 4 oggi, in prima serata. Nel cast: Elodie Varlet, Olivier Pagès, alla regia Dominique Ladoge. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:11:00 GMT)

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maesTre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto

Ministro Trenta in Libia : fermare tratta di esseri umani : Visita a sorpresa del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta in Libia. "Occorre fermare il traffico di esseri umani e l'immigrazione irregolare". E' quanto ha detto il Ministro della Difesa al suo ...

Avventura Panamericana per Tre Mini Cooper S E Countryman All4 : Prende il via nella citta' di texana di Dallas l'Avventura Panamericana per gli equipaggi di tre MINI Cooper SE Countryman All4 (consumo di carburante combinato: 2,5 - 2,4 l / 100 km; 13,7 -...

Ministro Trenta in Libia vede Serraj : ANSA, - ROMA, 24 LUG - Visita a sorpresa del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta in Libia. A quanto apprende l'ANSA Trenta in mattinata e' atterrata all'aeroporto di Tripoli, dove e' stata accolta ...

Fabio Colloricchio coi capelli blu / Foto - il look estremo dell'ex di Uomini e Donne non piace : lui replica... : Fabio Colloricchio ha deciso di cambiare look: capelli rasati e blu per l'ex tronista di Uomini e Donne. La reazione dei fan al cambio non è stata positiva...

Maltempo Liguria : ieri caduti olTre 2100 fulmini in 6 ore : Tempesta di fulmini ieri nella Liguria di Centro-Levante: secondo gli esperti dell’Arpal, in poco meno di 6 ore sono caduti 2150 fulmini, circa 358 fulmini all’ora dalle 18 alle 24. La fulminazione è stata intensa al largo della costa davanti a Genova e fino a Portofino e molto intensa sulla costa dello spezzino dove si è concentrata in special modo sul levante della città. Tra l’altro, la concentrazione di fulmini si è ...

Migranti - ministro Difesa Trenta oggi in visita a Tunisi : Roma, 23 lug., askanews, - oggi visita istituzionale del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in Tunisia, invitata dalle autorità Tunisine. Trenta incontrerà in mattinata il presidente della ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : analisi del tabellone. L’Italia evita le padrone di casa e poTrebbe ritrovare l’Olanda : L’Italia evita le padrone di casa della Spagna e trova, nel percorso verso la finale degli Europei di Pallanuoto femminile, dapprima l’Ungheria, poi, se dovesse passare, nuovamente l’Olanda, formazione con la quale abbiamo a lungo lottato, riuscendo a pareggiare nel finale, pur soffrendo molto, nel Girone eliminatorio. Il tabellone ad eliminazione diretta che ci ha lasciato in eredità la prima fase, è a due velocità, e questo ...