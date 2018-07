Trattativa Bonucci-Juventus vicina alla svolta | parla la “contropartita” Caldara

sportfair

: #Juventus-#Milan: incontro a Milano tra Marotta, Paratici e Leonardo. Entra nel vivo la trattativa che potrebbe rip… - romeoagresti : #Juventus-#Milan: incontro a Milano tra Marotta, Paratici e Leonardo. Entra nel vivo la trattativa che potrebbe rip… - forumJuventus : VIDEO Sky/Mediaset - Bonucci si è offerto alla Juve, possibile anche trattativa slegata da Higuain ?… - tvdellosport : ?? State guardando ASPETTANDO CALCIOMERCATO? ???? La padrona di casa è pronta ?? Per tutti gli aggiornamenti sulla cl… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Mattiapotrebbe essere ‘usato’ come contropartita dper arrivare a, centrale del Milan pronto al ritorno “Milan? Fa piacere, ma io sono qui e sono cose di cui si occupa il mio procuratore. Sto bene qui”. Sono le parole di Mattia, rivelate a Sky dopo essere stato stuzzicato in meritoche sta tenendo col fiato sospeso i tifosi di Milan epotrebbe infatti tornare in bianconero esarebbe una valida contropartita per i rossoneri. C’è stato un incontro tra Marotta e Leonardo,entrata nel vivo.L'articolola “contropartita”SPORTFAIR.