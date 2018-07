Tra raggi cosmici e droni low cost | gli obiettivi della missione PolarQuest 2018

Raggi : Tram Porta Maggiore - dopo 35 anni binari saranno sostituiti : Roma – “dopo 35 anni saranno sostituiti i binari dei Tram a Porta Maggiore. Finalmente si interviene in modo serio per migliorare un nodo strategico e centrale di Roma frequentato, ogni giorno, da migliaia e migliaia di utenti del trasporto pubblico locale”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. Si tratta, aggiunge, “di un’attivita’ straordinaria di manutenzione che non accadeva dagli anni ...

Juventus - Alex Sandro-United : accordo raggiunto - conTratto da 7 milioni a stagione : Alex Sandro-United- Il Manchester United sarebbe ormai pronto a mettere le mani su Alex Sandro. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Sunday Times“, il Manchester United avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Alex Sandro per un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione con contratto da 4-5 anni. Un accordo già totalmente […] L'articolo Juventus, Alex Sandro-United: accordo raggiunto, contratto da 7 ...

Governo - Di Maio : “Con Tria nessuna conTrapposizione - mi aspetto legge di bilancio coraggiosa” : “Non esiste alcuna contrapposizione con il ministro dell’Economia Giovanni Tria“. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dopo le parole del titolare del dicastero di viale XX Settembre, secondo cui “se la crescita rallenta, le misure adottate dal Governo saranno nei limiti di bilancio” e “il programma dell’esecutivo sarà applicato evitando di creare ...

Roma. La Raggi inconTra a Craiova gli aderenti al rientro volontario assistito : La Sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata a Craiova in Romania, accompagnata da una delegazione, per verificare come

«Raggiungere Trivigno è pericoloso Ci sono lunghi Tratti senza protezione» : Riflettori puntati sulla strada che collega la frazione di Cologna con Trivigno. Una strada che, soprattutto d'estate, viene percorsa intensamente dai tiranesi che sono proprietari di una seconda cosa ...

Hotel Transylvania Crazy Cruise incoraggia l’attività motoria dei bambini nel parco giochi vicino casa : Hotel Transylvania Crazy Cruise è un gioco che offre la possibilità di rivivere le avventure di crociera estiva del film di animazione Hotel Transylvania 3: Summer Vacation. Tutti i giochi sono ambientati nel parco giochi locale e usano l'attrezzatura presente in modo da incoraggiare i bimbi a usare la tecnologia responsabilmente aumentando l'attività e l'interazione con i genitori. L'articolo Hotel Transylvania Crazy Cruise incoraggia ...

Cassa depositi e prestiti - accordo raggiunto Tra governo e Lega-M5s : chi c'era al vertice della svolta : ... il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti , il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e quello dell'Economia Giovanni Tria .

Agricoltura - Agenda 2030 : si rafforza l’alleanza Tra ENEA - FAO e altri big della ricerca per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile : ENEA ha firmato un accordo con la FAO, insieme a CNR, CREA e ISPRA, che prevede un ampio programma di cooperazione rivolto ai Paesi in via di sviluppo nei settori dell’innovazione agricola, lotta al cambiamento climatico, sviluppo di nuove tecnologie per la qualità del cibo e la nutrizione, gestione dei suoli e dell’acqua e qualità degli ecosistemi. “Grazie a questo Memorandum of Understanding con la FAO, che vede ISPRA aggiungersi a un ...

Il decreto Dignità slitta alla prossima settimana. Accordo raggiunto sui voucher. Dubbi ancora sui conTratti a termine : Riuniti dalle undici del mattino fino alle otto di sera, termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al decreto legge Dignità. I viceministri M5s e Lega del Lavoro e dell'Economia con i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni si sono chiusi a oltranza nella sala del governo insieme ai tecnici e ai funzionari di Montecitorio per studiare il provvedimento che il 26 arriverà in Aula e che per adesso si ...

Come raggiungere il concerto di Laura Pausini a Roma con lo sciopero dei Trasporti : orari e fasce garantite : Il concerto di Laura Pausini a Roma sarà messo a dura prova dallo sciopero dei trasporti indetto per il 21 luglio e che si prolungherà fino alle 21 della giornata successiva. Incroceranno le braccia i lavoratori dei treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo, oltre alla compagnia di volo low cost Vueling e quella italiana Blue Panorama. Il 22 e 23 luglio è invece previsto lo sciopero del personale autostradale. Lo sciopero dei treni di ...

Dagli arbiTraggi in serie A alla lotta contro la Sla : l'amaro destino dell'arbitro Rosica : Ieri calcava i prati verdi degli stadi rimessi a nuovo per i Mondiali di Italia Novanta, oggi è costretto a vivere con respirazione ed alimentazione artificiali. Giuseppe Rosica è stato un arbitro di ...

Rugby – Firmata la Convenzione “Top of the Sport” - meta raggiunta Tra Fir e Credito Sportivo : Istituto Credito Sportivo e FedeRugby: meta raggiunta Alla vigilia di un 2019 che si annuncia ricco di appuntamenti, con il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo, e pensando a tutti gli strati della piramide ovale, l’Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Italiana Rugby annunciano la firma della Convenzione “Top of the Sport”. A siglare il documento questo pomeriggio a Roma il Presidente di ICS, Andrea Abodi, e il Presidente della ...

Stampa Usa contro Donald Trump : "OlTraggioso" ... "Colluso con un criminale"... "Traditore" : La Stampa americana è indignata per quello che ha visto e sentito nel corso della conferenza Stampa di Helsinki al termine del summit fra Donald Trump e Vladimir Putin. Quella risposta del presidente americano a una domanda sul Russiagate è la goccia che ha fatto traboccare il vaso: "Presidente, ma lei a chi crede?", ha domandato il cronista. E The Donald non si è fatto problemi a preferire la versione della difesa - di ...

Caso Campo de' Fiori. Va espulso il turista che olTraggia i monumenti : L'ennesimo squallido episodio dei tifosi che sbraitano facendo il bagno dentro una fontana del centro storico di Roma lascia interdetti. I maleducati sono presenti e talvolta preponderanti in numerose ...