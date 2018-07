Tour | tappa sospesa temporaneamente per lancio lacrimogeni

Incredibile al Tour de France : prima tappa pirenaica neutralizzata dalla giuria per la follia di un contadino : Al peggio non c’è mai fine: la follia di un contadino ferma il Tour de France, ecco cosa è accaduto E’ iniziata da poco meno di un’ora la sedicesima tappa del Tour de France 2018: dell’Incredibile è però accaduto a pochi km dall’inizi della frazione odierna. Balle di fieno in mezzo alla strada e pesticidi e lacrimogeni hanno bloccato il plotone. La follia di un contadino ha fermato la tappa odierna, ...

Tour de France – Inizia l’ultima settimana : fughe da lontano e attacchi al Team Sky nella 16ª tappa : La sedicesima tappa del Tour de France promette scintille: l’ultima settimana della Grande Boucle Inizia con un percorso di montagna Dopo una giornata di riposo, l’ultima per i ciclisti al Tour de France 2018, Inizia ufficialmente l’ultima, decisiva settimana della grande corsa a tappe Francese. Si parte immediatamente con una mega tappa di 218km, che porterà i ciclisti da Carcassonne a Bagnères de Luchon. Una tappa con ...

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie - 16tappa - : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla sulle spalle di Geraint Thomas anche prima della 16tappa, Carcassone-Bagnares de Luchon.

Tour de France 2018 - sedicesima tappa Carcassonne-Bagnères-de-Luchon : ecco i Pirenei! Salite durissime e una discesa finale per volare : Concluso l’ultimo giorno di riposo ci si lancia dritti verso il gran finale di Tour de France 2018 con la sedicesima tappa: da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, si incontrano i Pirenei e si va a caccia della Maglia Gialla. Percorso Primo tratto con dei lievi saliscendi e dopo 20 km ci sarà la prima breve asperità di giornata, Côte de Fanjeaux (2,4 km al 4,9%). Inizierà poi un lungo tratto in falsopiano in cui è presenta al km 70 la Côte de ...

Tour de France 2018 - la tappa di oggi (24 luglio) : Carcassonne-Bagnères-de-Luchon. Orario - altimetria e come vederla in tv : oggi (martedì 24 luglio) si svolgerà la sedicesima tappa del Tour de France 2018, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. Dopo il giorno di riposo la Grande Boucle riparte dai Pirenei, con una dura frazione di montagna. La corsa entrerà nel vivo negli ultimi 70 km, dove i corridori dovranno affrontare in successione tre salite: il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%), il Col de Menté (6,9 km all’8,1%) e il Col du Portillon (8,3 km al 7%). ...

Tour de France - la Bahrain-Merida promette scintille sui Pirenei : “senza Nibali è un’altra corsa - attaccheremo ovunque. A Parigi vogliamo vestirci di giallo”. E Pozzovivo sogna una tappa leggendaria : Tour de France, il Capo dei Direttori Sportivi del Team Bahrain-Merida Gorazd Štangelj ai microfoni di SportFair nel giorno di riposo: “l’obiettivo è vincere la classifica a squadre e una tappa, ma sarà dura. Senza Vincenzo Nibali per noi è un’altra corsa, attaccheremo ovunque” Il Team Bahrain-Merida orfano di Vincenzo Nibali, costretto al ritiro dopo la caduta provocata da un tifoso sull’Alpe d’Huez ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Carcassonne-Bagnères-de-Luchon. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : Terminata la seconda e ultima giornata di riposo, domani (martedì 24 luglio) si torna sulle strade del Tour de France 2018 per la sedicesima tappa, da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, per un totale di 218km. Frazione lunghissima, per la prima volta nell’edizione corrente si affrontano i Pirenei, dopo aver attraversato le Alpi la scorsa settimana. Il percorso può essere suddiviso in due metà, con il traguardo intermedio situato a ...

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 17^ tappa - novità della partenza scaglionata : Nella giornata di mercoledì 25 luglio 2018 si correra' la 17ª tappa al Tour de France [VIDEO]. I corridori saranno chiamati ad affrontare la frazione da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, che misura solo 65 Km. Gli organizzatori hanno deciso di introdurre una novita', con la partenza a griglia, un po’ come accade in Formula 1. Infatti, rispetto al solito, non si scattera' dal via tutti in gruppo, ma lo si fara' come gia' succede nelle gare ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quindicesima tappa. Cort Nielsen non sbaglia - Mollema reagisce - Movistar ancora a secco : Al Tour de France 2018 va in porto un’altra fuga. Sul traguardo di Carcassonne arriva la vittoria del danese Magnus Cort Nielsen che batte in uno sprint ristretto lo spagnolo Ion Izagirre e l’olandese Bauke Mollema. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quindicesima tappa. pagelle quindicesima TAPPA Tour DE France Magnus Cort Nielsen 9: era tra i corridori più adatti a questo arrivo e non ha sbagliato. Ha ...

Tour de France 2018 - Magnus Cort Nielsen : “Ho realizzato un sogno. Sapevo che questa tappa era adatta a me - è stato tutto perfetto” : Rispettare il pronostico in una gara come il Tour de France 2018 non è mai facile ed oggi Magnus Cort Nielsen ci è riuscito alla grande. Il 25enne danese era infatti tra i corridori più adatti per il finale di Carcassonne presenti nella fuga di giornata e non ha deluso le aspettative, entrando nell’azione giusta e poi battendo i rivali in voltata. L’Astana coglie così la seconda vittoria consecutiva e dopo quella di ieri di Omar Fraile, può ...