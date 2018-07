Tour nel caos | contadini bloccano la tappa Polizia usa lacrimogeni

Tour de France - sputi ai nemici inglesi. L’odio arriva nel ciclismo – L’Istantanea : Poteva L’odio garantire zone franche? Poteva l’invidia non esondare e allagare anche quei campi rimasti all’asciutto di contumelie? Così pure il ciclismo, l’ultimo spettacolo che si guarda senza dover pagare il biglietto, la strada è il campo di gioco, subisce il destino di questo tempo. Il Tour de France è la gara a tappe più famosa e più seguita al mondo. Lungo la strada migliaia di appassionati (all’Alpe du Huez un milione di persone erano ...

Tour de France – Inizia l’ultima settimana : fughe da lontano e attacchi al Team Sky nella 16ª tappa : La sedicesima tappa del Tour de France promette scintille: l’ultima settimana della Grande Boucle Inizia con un percorso di montagna Dopo una giornata di riposo, l’ultima per i ciclisti al Tour de France 2018, Inizia ufficialmente l’ultima, decisiva settimana della grande corsa a tappe Francese. Si parte immediatamente con una mega tappa di 218km, che porterà i ciclisti da Carcassonne a Bagnères de Luchon. Una tappa con ...

Incredibile al Tour de France - Sagan supera Haussler nel momento sbagliato e si ritrova … con la pipì addosso! [VIDEO] : Scene esilaranti al Tour de France: Sagan supera distrattamente Haussler, che gli fa la pipì addosso Ultima giornata di pausa al Tour de France, prima dell’ultimissima settimana di sfide per le strade Francesi che decreteranno il vincitore dell’edizione 2018 della Grande Boucle. Geraint Thomas guida la classifica generale, con Froome che lo segue a 1’39” e Nibali fuori dai giochi ormai da qualche giorno a causa del ...

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Beach volley - World Tour 2018 Haiyang. Austra e Usa trionfano nel 3 Stelle cinese : le prime volte dei “veterani” Seidl e Day : Austria, un po’ a sorpresa, tra gli uomini e Stati Uniti in campo femminile (con tre coppie tra le prime quattro) trionfano nel torneo 3 Stelle di Haiyang che laurea campioni gli austriaci Seidl/Waller, al loro primo successo nel circuito mondiale, tra gli uomini e le statunitensi Betsi Metter Flint, al terzo successo in carriera nel World Tour ed Emily Day, finalmente vittoriosa nel World Tour dopo la bellezza di 72 tornei.- In campo ...

Tour de France – Oggi la 15ª tappa : Sagan e Colbrelli imbucati nella maxi fuga? : Ancora una maxi fuga al Tour de France: percorso e favoriti della 15ª tappa Tutto pronto per una nuova tappa del Tour de France, la seconda settimana della grande corsa a tappe Francese sta terminando. Orfano di Vincenzo Nibali, adesso il Tour pone tutta la sua attenzione sul team Sky e i suoi Froome e Thomas. In attesa dell’ultima impegnativa settimana di sfide, i corridori Oggi pedaleranno per 181,5km da Millau a Carcassone, ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Profumo di World Tour nella prima giornata sulla sabbia romagnola : Abbiati e Andreatta in campo maschile, Traballi e Puccinelli in quello femminile rendono “internazionale” la prima giornata della quarta tappa del Campionato Italiano di Beach volley sulla sabbia storica del Bagno Fantini a Cervia. Le due coppie più attese di giornata raggiungono le semifinali senza sconfitte: Abbiati/Andreatta, terzi in Oman e noni a Gstaad una settimana fa, dominano i tre match del tabellone vincenti e volano il ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Saint-Paul-Trois-Châteaux-Mende - la tappa entra nel vivo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018, da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende, per un totale di 188km. Si affronta il Massiccio Centrale, di difficoltà minore rispetto al trittico alpino attraversato ad inizio settimana: presenti quattro GPM, di cui due di seconda categoria. Dopo i primi 80km abbastanza tranquilli, la corsa potrebbe scoppiare: non c’è un attimo di respiro tra la ...

Tour de France - percorso impegnativo nella quattordicesima tappa : occhio agli outsiders : nella quattordicesima tappa del Tour de France è alta la possibilità di una fuga, da tenere d’occhio i corridori fuori dai giochi di classifica Archiviata la vittoria di ieri ottenuta da Sagan sul traguardo di Valence, è tempo adesso di pensare già alla quattordicesima tappa del Tour de France 2018. Sono 188 i chilometri che i corridori dovranno affrontare, partendo da Saint-Paul-Trois-Châteaux per arrivare nell’aerodromo di ...

Fumogeni - pugni - selfie e spintoni : con la caduta di Nibali al Tour de France anche nel ciclismo scoppia l’allarme “tifoseria” come gli ultras del calcio : La caduta di Nibali al Tour de France provocata da un tifoso e l’allarme “tifoseria” anche nel ciclismo, proprio come gli ultras del calcio Per l’incidente sulle strade del Tour che ieri ha coinvolto, e poi costretto al ritiro, Vincenzo Nibali, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e’ sicuro: “non hanno colpa agli organizzatori. Se anche mettessimo km e km in piu’ di transenne – ...

