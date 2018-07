Tour de France – Protesta dei contadini | i motivi del gesto estremo GALLERY

sportfair

: Tour de France, altra follia dopo il caso Nibali: spray al peperoncino della gendarmerie colpisce i corridori. Gara… - fattoquotidiano : Tour de France, altra follia dopo il caso Nibali: spray al peperoncino della gendarmerie colpisce i corridori. Gara… - Eurosport_IT : Balle di fieno in mezzo alla strada e insetticidi nell'aria... Stop forzato per il gruppone del Tour de France! Cla… - ilpost : Il Tour de France è stato sospeso per alcuni minuti: c’erano contadini che protestavano e la polizia ha usato spray… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Svelato il motivo che ha spinto un gruppo dire oggi, durante la 16ª tappa deldeUna tappa memorabile oggi alde: a pochi km dall’inizio della 16ª tappa della Grande Boucle, un gruppo diha fermato i corridori, con delle balle di fieno in mezzo alla strada. Unache ha creato qualche problema di troppo ai ciclisti, che hanno chiesto l’intervento dell’auto medica per rimediare ai fastidi agli occhi e alla respirazione causati dai gas lacrimogeni e dallo spray al peperoncino usati dalla gendarmeriase contro inti. In tanti si sono chiesti e si stanno ancora chiedendo per quale motivo iabbianoto oggi: la contestazione è nata a causa del grande dibattito degli ultimi giorni sul mantenimento dell’Ariège, un dipartimento nella regione Occitana sui Pirenei, di cui ...