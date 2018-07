Tour de France | Philippe Gilbert si ritira dopo l’incredibile caduta del Portet D’Aspet

Tour de France - Geraint Thomas a caldo : “ci aspettavamo i botti - invece…” : Tour de France, Geraint Thomas pronto a dare battaglia nella dura tappa di domani, quest’oggi ha mantenuto la maglia gialla Tour de France, Geraint Thomas ha mantenuto oggi la maglia gialla della Grand boucle, senza particolari problemi. Una tappa molto attesa quella odierna, rivelatasi però interlocutoria, come ammesso dallo stesso Thomas. “Ci aspettavamo i fuochi di artificio – ha dichiarato alle tv – ma non sono esplosi. C’è stato ...

Nibali - l’ultima pazza idea dello Squalo : puntare tutto sul Tour de France 2019 con un Team Bahrain-Merida davvero super [DETTAGLI] : Nibali e l’ultima pazza idea per il Tour de France 2019 con un Team Bahrain-Merida sempre più forte Vincenzo Nibali è estremamente rammaricato per l’occasione persa al Tour de France dove s’è dovuto ritirare dopo la frattura della decima vertebra toracica rimediata a 4 chilometri dall’arrivo dell’Alpe d’Huez dov’era lanciatissimo verso uno storico successo di tappa sulle orme di Marco Pantani, e a ...

Tour de France 2018 - chi sarà avvantaggiato nella tappa di domani? 65 km imprevedibili - Dumoulin può provarci : Da domani non si potrà più guardarsi, ci sarà bisogno di attaccare obbligatoriamente, altrimenti il Tour de France 2018 scapperà nelle mani del Team Sky, con Geraint Thomas e Chris Froome a dividerselo. I big non si sono sfidati nella prima frazione pirenaica, la battaglia però non potrà mancare nella diciassettesima tappa. Sono soli 65 chilometri, con partenza da Bagneres De-Luchon e arrivo a Saint-Lary Soulan: tante particolarità, oltre alla ...

Tour de France - Gilbert costretto al ritiro dopo il ‘volo’ nella discesa del Col de Portet-d’Aspet : Philippe Gilbert cade durante la sedicesima tappa del Tour de France 2018, il belga della Quick-Step Floors costretto al ritiro Una 16ª tappa memorabile, oggi, al Tour de France. dopo la protesta di un gruppo di contadini di questa mattina, a pochi km dall’inizio della prima tappa pirenaica, è stata una rovinosissima e spaventosa caduta a lasciare col fiato sospeso. Philippe Gilbert ha perso il controllo della sua bicicletta durante una ...

Tour de France 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Alaphilippe vola in discesa - Yates sfortunato - niente di fatto tra i big : Julian Alaphilippe conquista la seconda vittoria al Tour de France 2018 e si impone a Bagnères-de-Luchon. Anche oggi è andata in porto la fuga, con il Francese che ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Gorka Izagirre e il britannico Adam Yates. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa. pagelle sedicesima TAPPA Tour DE France Julian Alaphilippe 9: un Tour da grande protagonista per il ...

Tour de France 2018 - senza Vincenzo Nibali regna la noia. Nessuno attacca - tappa da sbadigli sui Pirenei : Grandi sbadigli in un caldo pomeriggio estivo. Nessun attacco e nulla di fatto tra gli uomini di classifica nella 16esima tappa del Tour de France: ci si aspettava grande spettacolo durante la prima frazione pirenaica tra Carcassonne e Bagnères de Luchon e invece Nessuno ha osato fare la differenza, Nessuno ci ha voluto provare, tutti intimoriti dopo il giorno di riposo nonostante il percorso permettesse qualche colpo di mano. Tanta noia sotto ...

Tour de France - Alaphilippe distrutto ma felice per la vittoria della 16ª tappa : “dopo la caduta di Gilbert ero solo” : Julian Alaphilippe della Quick-Step Floors, dopo aver tagliato il traguardo della sedicesima tappa sui Pirenei da vincitore, commenta la sua prestazione La sedicesima tappa del Tour de France 2018 è stata caratterizzata da un imprevisto, che ha messo ko i ciclisti per qualche minuto al 29esimo chilometro della corsa. Durante la frazione, al via da Carcassonne e con arrivo a Bagnères-de-Luchon, che ha visto trionfare Julian Alaphilippe, i ...

I cerchi di pietre che ancora si vedono nelle campagne di Bagnères-de-Luchon stanno lì da oltre cinquemila anni. Venivano utilizzati come luoghi di adorazione del sole e secondo le ultimi ipotesi al loro esterno si tenevano i riti di iniziazione per i giovani della zona.

Tour de France - partenza in griglia : la composizione dei gruppi per la 17^ tappa e tutti i distacchi. Geraint Thomas davanti a tutti : La diciassettesima tappa del Tour de France sarà caratterizzata da una grandissima novità: quella della partenza in griglia, proprio come accade nella mountain bike o nel motorsport. La Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) sarà lunga soltanto 65 chilometri ma ben 38 saranno in salita: prima il Peyragudes (15 chilometri al 6,7% di pendenza media), poi Col de Val Louron-Azet (7,4 chilometri all’8,3%) e poi l’ultima ...

Tour de France – Lacrimogeni e vento giocano un brutto scherzo a Colbrelli durante la 16ª tappa : “avevo gli occhi in fiamme” : Sonny Colbrelli della Bahrain-Merida, dopo aver tagliato il traguardo della sedicesima tappa sui Pirenei, commenta ciò che è accaduto durante la frazione odierna La sedicesima tappa del Tour de France 2018 è stata caratterizzata da un imprevisto, che ha messo ko i ciclisti per qualche minuto al 29esimo chilometro della corsa. durante la frazione, al via da Carcassonne e con arrivo a Bagnères-de-Luchon, che ha visto trionfare Julian ...

Tour de France 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Sarà "caccia aperta" a Chris Froome. Il Tour de France 2018 si corre dal 7 al 29 luglio: confermato l'arrivo classico sugli Champs-Élysées per le corsa in giallo numero 105 della storia....

Tour de France – Attimi di paura per Damiano Caruso alla sedicesima tappa : “pensavo fosse successo qualcosa di grave” : Damiano Caruso del BMC Racing Team, dopo aver tagliato il traguardo della sedicesima tappa sui Pirenei, commenta ciò che è accaduto durante la frazione odierna La sedicesima tappa del Tour de France 2018 è stata caratterizzata da un imprevisto, che ha messo ko i ciclisti per qualche minuto al 29esimo chilometro della corsa. Durante la frazione, al via da Carcassonne e con arrivo a Bagnères-de-Luchon, che ha visto trionfare Julian ...