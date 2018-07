Tour de France – Caduta Nibali | individuato il colpevole | si va verso la denuncia penale

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali sta pensando di denunciare penalmente il tifoso che lo ha fatto cadere : Una novità nel caso Nibali: la Bahrain Merida, squadra dello “Squalo“, si sarebbe procurata, secondo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport” un video nel quale si vedrebbe il volto del proprietario della macchina fotografica che ha causato la caduta del ciclista messinese. Intanto il legale di Nibali lo starebbe raggiungendo in quel di Lugano per capire quali vie legali perseguire. L’avvocato Fausto Malucchi ha ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : primo tappone sui Pirenei. Sarà scontro tra Froome e Thomas? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2018, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. Dopo il giorno di riposo si torna in montagna, per il primo tappone sui Pirenei. La frazione odierna presenta un finale molto duro, che potrebbe scatenare una grande lotta tra gli uomini di classifica. Negli ultimi 70 km i corridori dovranno scalare in successione il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%), il Col ...

LIVE Tour de France - Carcassonne-Bagnères-de-Luchon in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il Tour de France 2018 riparte dai Pirenei per l’ultima e decisiva settimana di corsa. Oggi si correrà la sedicesima tappa, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. Una frazione molto dura, che potrebbe portare subito dei cambiamenti significativi nella classifica generale. La prima parte del percorso è facile, ma poi la corsa entrerà nel vivo negli ultimi 70 km, dove verranno scalati in successione: il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%), ...

Ciclismo - Team Sky : ‘Il Tour chiami solo le squadre francesi’ : Il giorno di riposo del Tour de France è stato occupato soprattutto dalle polemiche per questioni non puramente agonistiche. Al centro di tutto è sempre il Team Sky, sia per la vicenda dell’espulsione dalla corsa di Gianni Moscon, [VIDEO] che per il clima a dir poco ostile che la squadra di Froome ha trovato sulle strade francesi. Nella tradizionale conferenza stampa tenuta nel giorno di riposo il General manager dello squadrone britannico Dave ...

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie - 16tappa - : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla sulle spalle di Geraint Thomas anche prima della 16tappa, Carcassone-Bagnares de Luchon.

Tour de France 2018 - sedicesima tappa Carcassonne-Bagnères-de-Luchon : ecco i Pirenei! Salite durissime e una discesa finale per volare : Concluso l’ultimo giorno di riposo ci si lancia dritti verso il gran finale di Tour de France 2018 con la sedicesima tappa: da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, si incontrano i Pirenei e si va a caccia della Maglia Gialla. Percorso Primo tratto con dei lievi saliscendi e dopo 20 km ci sarà la prima breve asperità di giornata, Côte de Fanjeaux (2,4 km al 4,9%). Inizierà poi un lungo tratto in falsopiano in cui è presenta al km 70 la Côte de ...

Tour de France 2018 - la tappa di oggi (24 luglio) : Carcassonne-Bagnères-de-Luchon. Orario - altimetria e come vederla in tv : oggi (martedì 24 luglio) si svolgerà la sedicesima tappa del Tour de France 2018, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. Dopo il giorno di riposo la Grande Boucle riparte dai Pirenei, con una dura frazione di montagna. La corsa entrerà nel vivo negli ultimi 70 km, dove i corridori dovranno affrontare in successione tre salite: il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%), il Col de Menté (6,9 km all’8,1%) e il Col du Portillon (8,3 km al 7%). ...

Tour de France - la rivalità tra Froome e Thomas dal loro punto di vista : “siamo sempre andati d’accordo” : Chris Froome e Geraint Thomas comandano il Tour de France, ma c’è rivalità tra di loro? Le dichiarazioni del keniano bianco a tal proposito Sono tutte e due in lizza per la vittoria del Tour de France, ma è vietato parlare di rivalità tra Chris Froome e Geraint Thomas. Il keniano bianco a 1’39” in classifica generale dal compagno di squadra in maglia gialla, ha rilasciato un’intervista a questo proposito nel secondo ...

Tour de France 2018 - Chris Froome il calcolatore. Gestione accorta delle forze per realizzare la doppietta : Una settimana di corsa per entrare nella storia del ciclismo. Chris Froome è pronto a trovare il grande acuto nell’ultima settimana del Tour de France 2018 per conquistare la maglia gialla e realizzare la doppietta Giro-Tour. L’ultimo a riuscirsi fu Marco Pantani nel 1998. Inoltre in caso di trionfo, Froome eguaglierebbe anche il record di Eddy Merckx di quattro grandi giri consecutivi vinti. Per riuscire in questa mitica impresa Froome sta ...

Tour de France - Froome : 'Io o Thomas? L'importante è che vinca il team Sky' : Secondo e ultimo giorno di riposo al Tour de France. Sosta utile per fare il punto della situazione e prepararsi al rush finale dell'ultima settimana. Con sei tappe ancora da percorrere resta più ...

Tour de France - Froome risponde a Thomas : l’idillio in casa Sky durerà? : Tour de France, Froome e Thomas sembrano volersi tirare indietro dalla discussione in merito al duello in vetta alla classifica “Finché c’è un corridore del Team Sky sul gradino più alto del podio a Parigi sono felice. Pronto a sacrificarmi per aiutare Thomas? Sì”. Chris Froome risponde al compagno di squadra Thomas, dicendosi disposto ad aiutarlo a vincere il Tour de France. “Se attaccherò Thomas? Tutti parlano di ...

Tour de France 2018 - Dave Brailsford attacca : “Tifosi vergognosi. I francesi hanno la cultura dello sputo. Vogliamo rispetto” : Dave Brailsford si è letteralmente scagliato contro il pubblico Francese durante la conferenza stampa che il Team Sky ha tenuto a Carcassonne nell’ultimo giorno di riposo del Tour de France. Il numero 1 della compagine britannica, infatti, ha attaccato brutalmente i supporter presenti alla Grande Boucle con delle frasi che sicuramente faranno discutere: “I nostri corridori sono stati bersaglio di azioni inaccettabili. Cose mai ...