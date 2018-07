Tour de France | addio fumogeni dopo l’incidente a Vincenzo Nibali

Parte domenica il Tour to France - la gara ciclistica dal Vaticano a Lourdes : Nel 2009 ha Partecipato e vinto la Clericus Bike Cup, gara riservata a sacerdoti e seminaristi di tutto il mondo che ha preceduto la tappa conclusiva del Giro d'Italia di quello stesso anno. Il Tour ...

Classifica Tour de France 2018/ Geraint Thomas in maglia gialla : la Movistar al top! (16^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla sulle spalle di Geraint Thomas anche prima della 16^ tappa. Ecco le graduatorie prima di Carcassone-Bagnares de Luchon.

Tour de France 2018 - la protesta dei contadini che bloccano la corsa con balle di fieno : Dopo pochi chilometri dal via della 16a tappa del Tour de France, il gruppo dei ciclisti è stato costretto ad uno inaspettato stop a causa della protesta di alcuni contadini, che hanno posizionato lungo la strada diverse balle di fieno. I contestatori sono stati poi allontanati dalla gendarmerie Francese, che ha fatto ricorso all'uso di fumogeni, che hanno infastidito i ciclisti.

Tour de France 2018 - nuove regole contro i tifosi che ostacolano i corridori. Si rischia carcere fino a 3 anni : Continua la mano pesante degli organizzatori dopo le aspre polemiche su quanto successo in modo particolare sull'Alpe d'Huez, con la caduta che ha costretto al ritiro VIncenzo Nibali. Non è stato questo però l'unico episodio che ha messo a repentaglio la sicurezza dei corridori, basti pensare allo spettatore che ha provato a buttare a terra Chris Froome. Dopo i primi annunci di ieri, oggi arriva la seconda ufficialità

Tour de France - sputi ai nemici inglesi. L'odio arriva nel ciclismo – L'Istantanea : Poteva L'odio garantire zone franche? Poteva l'invidia non esondare e allagare anche quei campi rimasti all'asciutto di contumelie? Così pure il ciclismo, l'ultimo spettacolo che si guarda senza dover pagare il biglietto, la strada è il campo di gioco, subisce il destino di questo tempo. Il Tour de France è la gara a tappe più famosa e più seguita al mondo. Lungo la strada migliaia di appassionati (all'Alpe du Huez un milione di persone erano

Tour de France – Inizia l'ultima settimana : fughe da lontano e attacchi al Team Sky nella 16ª tappa : La sedicesima tappa del Tour de France promette scintille: l'ultima settimana della Grande Boucle Inizia con un percorso di montagna Dopo una giornata di riposo, l'ultima per i ciclisti al Tour de France 2018, Inizia ufficialmente l'ultima, decisiva settimana della grande corsa a tappe Francese. Si parte immediatamente con una mega tappa di 218km, che porterà i ciclisti da Carcassonne a Bagnères de Luchon. Una tappa con

Tour de France 2018 : mano pesante degli organizzatori. Stop ai fumogeni - si rischia un anno di carcere : mano pesante degli organizzatori dopo le aspre polemiche su quanto successo in modo particolare sull'Alpe d'Huez, con la caduta che ha costretto al ritiro VIncenzo Nibali. Non è stato questo però l'unico episodio che ha messo a repentaglio la sicurezza dei corridori. Dopo il primo annuncio di ieri, oggi arriva l'ufficialità attraverso un tweet: per correre ai ripari ora, l'utilizzo dei fumogeni al passaggio dei

Tour de France – Caduta Nibali - individuato il colpevole : si va verso la denuncia penale : C'è il volto dello spettatore fotografo che ha causato la Caduta di Vincenzo Nibali: si va verso la denuncia penale La Caduta di Vincenzo Nibali e il conseguente ritiro dal Tour de France sono una ferita ancora aperta per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi italiani che sognavano uno Squalo in giallo. Il messinese è stato costretto a tornare a casa, dove sta piano piano recuperando, a causa di una frattura ad una costola